Amadeus questa sera, dal Teatro del Casinò di Sanremo, ha condotto la finalissima di Sanremo Giovani. Sei dei 12 giovani artisti in gara hanno conquistato l’accesso tra i big di Sanremo 2023, kermesse canora in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio. Durante la serata dedicata alla finalissima di Sanremo Giovani, Amadeus, insieme a Gianni Morandi, ha ospitato sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo i 22 cantanti big in gara alla kermesse canora. Insieme ai 22 cantanti in gara, Amadeus ha annunciato i titoli delle canzoni che ascolteremo durante il Festival di Sanremo 2023.

I titoli delle canzoni di Sanremo 2023

Durante la serata dedicata alla finalissima di Sanremo Giovani, sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo sono saliti i 22 cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2023. Insieme ai 22 big, Amadeus ha annunciato i titoli delle canzoni in gara Sanremo 2023. Ecco di seguito gli artisti in gara e il loro brani:

Giorgia con “ Parole dette male”

con “ Articolo 31 con “Un bel viaggio”

con “Un bel viaggio” Elodie con “Due”

con Colapesce Dimartino con “Splash”

con “Splash” Ariete con “Mare di guai”

con “Mare di guai” Modà con “Lasciami”

con “Lasciami” Mara Sattei con “Duemila minuti”

con “Duemila minuti” Leo Gassmann con “Terzo cuore”

con “Terzo cuore” I cugini di campagna con “Lettera 22”

con “Lettera 22” MR. Rain con “Supereroi”

con Marco Mengoni con “Due Vite”

con “Due Vite” Anna Oxa con “Sali – Canto dell’anima”

con “Sali – Canto dell’anima” Lazza con “Cenere”

con “Cenere” Tananai con “Tango”

con Paola e Chiara con “Furore”

con “Furore” LDA con “Se poi domani”

con “Se poi domani” Madame con “Il Bene nel Male”

con Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”

con Rosa Chemical con “Made in Italy”

con “Made in Italy” Coma Cose con “L’addio”

con “L’addio” Levante con “Vivo”

con “Vivo” Ultimo con “Alba”

Vincitore di Sanremo Giovani e cantanti che passano a Sanremo 2023 tra i big

Durante la serata ha avuto luogo la gara tra i 12 giovani artisti di Sanremo Giovani. Uno di loro vince Sanremo Giovani ma in tutto saranno sei dei 12 artisti in gara a conquistare il pass per Sanremo 2023 tra i big. A vincere Sanremo Giovani è GIANMARIA con La città che odi. Ecco gli artisti che accedono a Sanremo 2023:

SHARI con “Egoista”

con GIANMARIA con “Mostro”

COLLA ZIO con “Non mi va”

con SETHU con “Cause perse”

con WILL con “Stupido”

con OLLY con “Polvere”

I sei giovani cantanti accedono quindi di diritto al Festival di Sanremo 2023 e gareggeranno dal 7 all’11 febbraio prossimo tra i big della kermesse canora sanremese.

Omaggio a Sinisa Mihajlovic durante Sanremo Giovani

Durante la finalissima di Sanremo Giovani, Amadeus e Gianni Morandi hanno voluto rendere omaggio al grande allenatore Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all’età di 53 anni dopo aver lottato con tra la Leucemia.