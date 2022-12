Dal Teatro del Casinò di Sanremo, Amadeus questa sera ha condotto la finalissima di Sanremo Giovani. Durante la serata sei giovani promesse della musica accederanno in gara a Sanremo 2023 tra i big. Amadeus in compagnia di Gianni Morandi, in apertura della serata ha voluto ricordare il grande calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all’età di 53 anni dopo aver combattuto fino all’ultimo contro la Leucemia.

Sanremo Giovani: Amadeus e Gianni Morandi ricordano Sinisa Mihajlovic | Video

Amadeus e Gianni Morandi hanno ricordato il grande Sinisa Mihajlovic, mandando in onda un video di quando l’ex allenatore del Bologna ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo duettando con Rosario Fiorello e Zlatan Ibrahimović. Prima di mandare in onda il video Amadeus dice: “Io vorrei dedicare la puntata a Siniša perché lui da allenatore ha sempre investito molto sui giovani”.

Morte Sinisa Mihajlovic

La morte di Sinisa Mihajlovic è stata annunciata tramite un comunicato stampa diramato dalla famiglia dell’ex allenatore del Bologna. Nella nota si legge quanto segue: “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel.dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.

Sanremo Giovani: Il video con l’omaggio a Sinisa Mihajlovic

Ecco di seguito il video dell’omaggio di questa sera dedicato a Sinisa Mihajlovic, scomparso all’età di 53 anni, dopo una lunga malattia. Omaggio arrivato dal palco del Teatro del Casinò di Sanremo durante la finalissima di Sanremo Giovani.