Torna Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di questa sera, lunedì 25 novembre 2019.

Report su Rai3: le anticipazioni di lunedì 25 novembre 2019

Lunedì 25 novembre 2019 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con Report, il programma di inchieste coordinate e introdotte da Sigfrido Ranucci e trasmesse in contemporanea sia in prima serata su Rai3 che sulla piattaforma online Raiplay.

Il primo servizio si chiama “I Tedofori” ed è dedicato alle prossime Olimpiadi Invernali che nel 2026 si tergerà tra Milano e Cortina. Una vittoria tutta italiana, visto che il nostro Paese ha sbagliato la nomina della Svezia come paese ospitante per l’evento sportivo. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si preannunciano però delle Olimpiadi low cost, in grado di portare enormi benefici sul territorio.

Ecco le cifre legate alle Olimpiadi Invernali 2026: 400 milioni di euro di investimenti, 1 miliardo e 400 milioni di euro per l’organizzazione dell’evento con un indotto che supera i 2 miliardi di euro. Cifre da capogiro, ma è opportuno chiedersi: sono cifre reali? E soprattutto quali saranno gli obblighi richiesti all’Italia dal Comitato Olimpico Internazionale?

Report, le inchieste di stasera: “Latte versate” e “Senza sostegno”

La seconda inchiesta della puntata si chiama “Latte versato” e ruoterà intorno al problema delle quote latte. Cosa è cambiato in uno dei settori chiave dell’economia del nostro paese dopo le nuove regole e limitazioni imposte dalla magistratura? Le telecamere di Report per l’occasione sono entrate in possesso di informazioni riguardanti l’etichetta del prodotto: tutti i formaggi in vendita in Italia sono stati realmente prodotti con le materie prime del nostro Paese?

Infine terzo ed ultimo servizio – inchiesta “Senza sostegno” tratterà il tema degli studenti affetti da disabilità. Stando ai dati dell’Istat sarebbero 270 mila gli studenti affetti da disabilità di cui il 3,1% iscritto regolarmente nelle scuole italiane.

Ad accompagnare questi studenti c’è il professore di sostengo a cui spetta il compito di educare ed indirizzare lo studente verso lo studio. C’è un problema che riguarda il numero di professori di sostegno e per questo motivo a settembre molte classi si trovano scoperte con il Miur chiamato a nominare d’urgenza 60 mila supplenti.