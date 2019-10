Sigfrido Ranucci torna al timone della nuova edizione di Report, il programma di inchiesta che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Ecco le anticipazioni e la data di partenza dell’edizione 2019 – 2020.

Report 2019 2020 su Rai3: ecco quando inizia

Al via da lunedì 21 ottobre alle ore 21.20 la nuova stagione di Report, il programma cult giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione, la quarta condotta da Ranucci. In tutti questi anni il programma ha sicuramente segnato la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv e continua a farlo edizione dopo edizione.

Sigfrido Ranucci torna nella prima serata di Rai3 e si prende così il testimone da Riccardo Iacona e “PresaDiretta”. Come sempre al centro del programma ci saranno delle inchieste coordinate e introdotte dal giornalista e conduttore romano, che si occuperà di temi sempre attuali e di interesse nazionale.

Ranucci e la squadra di Report tornano così in prima fila ad occuparsi di inchieste e approfondimenti dedicati al mondo della politica, ma anche a quello dell’economia e della società che ci circonda.

Sigfrido Ranucci lascia la Rai?

Intanto voci di corridoio parlando di un possibile “arrivederci” alla Rai da parte di Sigfrido Ranucci. Il conduttore e giornalista, infatti, avrebbe ricevuto un’importante offerta da parte di un big player internazionale che potrebbe davvero allettare Ranucci e convincerlo così a lasciare la Rai. Una decisione quella di Ranucci che potrebbe arrivare come un fulmine a ciel sereno nei piani alti della Rai, anche se a dirla tutta l’ultima stagione di Report ha generato non poche polemiche per via di alcune inchieste dedicate al ‘papa’ dei banchieri Bazoli oppure quella dei finanziamenti illeciti al partito di Matteo Salvini. Inchieste che in sono rimaste in un certo senso indigeste a poteri forti politici e finanziari.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore è pronto a tornare alla guida di Report da lunedì 21 ottobre su Rai3!