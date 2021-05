Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 5 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Senti che piano piano le cose stanno ingranando, senti che c’é una gran voglia di ritrovare il tempo perduto e soprattutto di vivere meglio! Potrebbe andar meglio anche in amore, dal momento che nel prossimo fine settimana Venere inizierà un transito molto interessante, ma quello che mi piace di questo cielo é che hai ritrovato la grinta per superare tante difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ora non hai più la Luna contraria! Questa é una giornata decisamente più tonica rispetto a quella di martedì. In realta’, quello che stai cercando adesso é molto semplice: una passione equilibrata, una relazione sentimentale corretta, un amore che possa essere importante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo momento ci sono grandi novità. Molto dipende da quello che hai fatto in passato, perché ora potresti ricevere una sorta di compenso, di premio per l’impegno che hai maturato negli ultimi mesi o addirittura negli ultimi anni!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai gradualmente iniziato un progetto di liberazione che durerà più di un anno! Quindi, devi liberarti di tante situazioni pesanti, di qualche problema nei rapporti genitori-figli. In realtà, in questo periodo molti sono arrabbiati o comunque un po’ nervosi perché devono risolvere problemi di famiglia che non hanno creato in prima persona.

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ probabile che in questi giorni tu stia mettendo alla prova alcune persone, soprattutto in amore. Aprile é stato un mese che ha rivelato un’identità nascosta in tutti i rapporti sentimentali. Improvvisamente é probabile che tu abbia fatto un passo indietro, rimproverato una persona, che ti sia sentito messo in discussione o che tu stesso hai messo in discussione qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non devi preoccuparti perché abbiamo stelle molto importanti! Giorni fa avevo spiegato che questo é un oroscopo che porta energie e ne porterà ancora nel corso delle prossime settimane. Tuttavia, nei contratti, negli accordi, c’é qualche problema. Attenzione anche a non dimenticare di pagare una bolletta!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sentirai crescere dentro di te una gran voglia di riscatto che in certi giorni sentirai ancora più forte! E quindi, questo mercoledì mi sembra una giornata utile proprio per riscattarsi, per fare qualcosa di bello in vista del futuro, per parlare di sentimenti ma anche di progetti che riguardano il lavoro in maniera più determinata e determinante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sono contento che piano piano non ci siano più le tante opposizioni planetarie che hanno creato molte difficoltà soprattutto alla fine di Aprile. Piu’ che vivere vere e proprie tensioni, per molti ci sono state complicazioni nei rapporti, difficoltà, o forse più semplicemente pigrizia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovresti fare di più ma in questi giorni sei un po’ limitato! Potrebbero essere limitazioni che riguardano anche la forma fisica: non é detto che ci sia per forza qualcuno contro cui combattere ma in realtà é probabile che in questo momento tu senta che ci sia qualche battaglia di troppo da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa giornata parte con una marcia in meno! In realtà, soprattutto quelli che devono sottoscrivere un accordo, un patto, in questi giorni sono molto pensierosi e potrebbero addirittura essere un po’ fuori gioco, sentirsi estremamente elettrici.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Pare che in questi giorni tu stia finalmente ritrovando quella grinta, quella voglia di fare e di cambiare che alla fine di Aprile sembrava smarrita! Ho spiegato più volte che questo é l’anno del grande cambiamento, che puo’ essere anche nelle mansioni, nel ruolo, nello stile di vita.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Credo che molti debbano semplicemente dimenticare un episodio spiazzante che é capitato nel corso delle ultime due settimane, altri devono anche superare un problema sentimentale. Diciamo che soprattutto é il tuo cuore, nel senso più emotivo del termine, a dover essere sostenuto, perché ci sono state diverse tensioni.

