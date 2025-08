Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 1 agosto 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 agosto 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi potreste trovarvi a fare i conti con emozioni contrastanti, complici alcune influenze astrali che vi rendono più sensibili. Evitate di innescare discussioni sentimentali: a volte è meglio tacere e osservare. In ambito professionale, la vostra tenacia vi distingue, ma attenzione a non forzare troppo i tempi. Seguite l’istinto, purché con giudizio. Se state attendendo una risposta, qualcosa potrebbe muoversi entro il fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi vi invita a circondarvi di persone genuine e a cercare armonia nei rapporti. Chi vive una relazione stabile potrà godere di momenti di profonda connessione, mentre chi è solo dovrebbe mostrarsi più disponibile. Sul lavoro, una piccola soddisfazione potrebbe arrivare nel pomeriggio: non sottovalutate i dettagli o certi incontri in apparenza insignificanti. La salute resta buona, ma non sovraccaricatevi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi la vostra mente corre veloce, ma sarà importante scegliere con cura ciò che dite. In ambito sentimentale è tempo di chiarimenti: meglio essere diretti che evasivi. Sul piano lavorativo potrebbe arrivare una proposta interessante: valutatela bene, senza fretta ma anche senza pregiudizi. È un buon momento per pianificare dei cambiamenti. La salute mostra segni di ripresa: regalatevi una passeggiata o un momento di calma interiore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarà una giornata favorevole all’introspezione. Sarete più sensibili, ma anche più capaci di cogliere ciò che vi fa bene. In amore, cercate l’intimità vera: un gesto gentile può accorciare le distanze. Chi è solo potrebbe vivere un incontro inatteso ma significativo. Sul lavoro, seguite ciò che vi appassiona: l’entusiasmo è la chiave. È tempo di lasciar andare ciò che non serve più e prepararsi a nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi la vostra energia torna a farsi sentire, ma potreste incontrare qualche tensione. In amore, meglio aprirsi al dialogo che imporsi: l’ascolto sarà la vostra arma vincente. In campo professionale potreste ricevere notizie importanti: mantenete la concentrazione. Avete forza da vendere, ma non esagerate. L’equilibrio vi aiuterà a brillare senza schiacciare gli altri. Date spazio alla gentilezza, anche nei confronti di voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi vi chiede di ammorbidire un po’ il vostro atteggiamento. Siete molto razionali, ma ora serve anche leggerezza. In amore, chi vi sta vicino ha bisogno di spontaneità e calore. Sul lavoro, la vostra precisione è una risorsa, purché non si trasformi in eccessiva rigidità. Una novità potrebbe sorprendervi: accoglietela con apertura. È un buon momento per esprimere creatività e liberare la mente da schemi troppo rigidi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con la Luna nel vostro segno, oggi percepite con particolare intensità le emozioni vostre e altrui. Cercate però di non farvi sopraffare. In amore, è il momento giusto per sanare incomprensioni e coltivare la vicinanza. Sul lavoro, anche un piccolo gesto può aprire porte interessanti. Seguite ciò che vi fa stare bene, senza rincorrere la perfezione. Una scelta importante potrebbe presentarsi: lasciate che sia il cuore a guidarvi, con grazia e chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata si prospetta intensa, ma anche profondamente rivelatrice. In amore potreste sentire il bisogno di andare in profondità, ma evitate i conflitti inutili. Sul lavoro, lasciatevi guidare da un’idea innovativa: potrebbe fare la differenza. Avete una grande forza interiore, che oggi sarà particolarmente utile. Non sottovalutate i segnali del corpo: prendetevi cura anche della vostra salute emotiva. È un momento favorevole per trasformare ciò che non funziona più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il vostro spirito si risveglia e desidera nuovi stimoli. Siete pronti a cogliere l’occasione per vivere esperienze diverse. In amore, lasciatevi andare senza troppe analisi: la spontaneità sarà premiata. Sul piano professionale, siete in fase di espansione: siate pronti a rimettervi in gioco. Oggi è una giornata perfetta per un piccolo viaggio, fisico o simbolico, che vi apra a nuove possibilità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nella giornata di oggi il consiglio è di abbassare le difese e mostrare una parte più autentica di voi. In amore, date spazio all’emotività: qualcuno vicino a voi ha bisogno di calore sincero. Sul lavoro, i vostri sforzi cominciano a dare frutti, ma cercate di non isolarvi. Rallentate e apprezzate anche il cammino, non solo il traguardo. Prendetevi del tempo per ricaricarvi: anche chi è forte ha bisogno di pause.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi vi sentirete particolarmente ispirati, pronti a captare segnali e coincidenze. In amore, serve sincerità e libertà: non abbiate paura di esprimere ciò che sentite. Sul lavoro, le vostre idee fuori dagli schemi potranno aprirvi nuove strade: seguitele con coraggio. È una giornata ideale per immaginare progetti innovativi. La salute è stabile, ma cercate di recuperare il sonno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le emozioni vi accompagneranno con particolare intensità, rendendovi estremamente ricettivi. In amore, si apre uno spazio di dolcezza e possibilità di guarigione per chi ha vissuto momenti difficili. Sul lavoro, meglio procedere con calma: la qualità è più importante della quantità. La vostra intuizione sarà particolarmente attiva: fidatevi di ciò che sentite!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.