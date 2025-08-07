Nuovi colpi di scena ci attendono nella decima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dall’11 al 15 agosto? Il momento clou sarà quello in cui Sirin si ritroverà faccia a faccia con Sarp, ma non mancheranno altri eventi che ci terranno con il fiato sospeso. Tra questi ci sarà il ferimento di Peyami, che non esiterà a mettersi in mezzo quando Seyfullah punterà una pistola contro Hikmet. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana.

Kadin – La forza di una donna, trame al 15 agosto

Yeliz è distrutta dopo la fine della sua storia con Teoman, e si rifugia da Bahar. La donna cerca di tirarle su il morale, aiutata da Ceyda. Nella casa convivono così Bahar, Enver, Ceyda e Yeliz, tutti senza lavoro e avvolti da mille incertezze.

Per la protagonista i problemi sembrano non finire mai, e dopo aver tentato (inutilmente) di riottenere il suo impiego da Sema, deve affrontare una nuova tempesta: a scuola, la maestra scopre che Nisan ha i pidocchi. Elif la sente dirlo e diffonde in fretta la notizia tra i compagni. Tutti iniziano a prenderla in giro, tranne Doruk, che per solidarietà le dice che vorrebbe averli anche lui.

Hatice illusa e disillusa nelle prossime puntate La forza di una donna

Hatice sarà al settimo cielo quando riceverà una telefonata da Enver. L’uomo le prometterà di tornare da lei l’indomani. In realtà l’uomo avrà appena trascorso una serata con gli amici a casa di Arif, ed esagerato con le bevande alcoliche.

Enver si sarà ubriacato con il Raki, un liquore a base di anice molto diffuso in Turchia. Il mattino successivo l’uomo non ricorderà più nulla, neppure la promessa fatta a Hatice. Lei lo aspetterà invano, dopo essersi alzata molto presto per preparargli il borek.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Uno sciopero nel laboratorio dove lavorava Bahar sembrerà risolvere i problemi finanziari della protagonista. Ferdane e le colleghe dell’azienda protesteranno, causando un pesante ritardo nelle consegne. Sema – rendendosi conto che l’agitazione potrebbe mettere in seria difficoltà la sua attività – è costretta a reintegrare la donna.

Nel frattempo – a casa di Umran e Hikmet – una tranquilla serata tra amici rischia di trasformarsi in tragedia. Tutto avrà inizio da un tremendo malinteso: Seyfullah sarà infatti convinto che Hikmet abbia tradito sua figlia, e non esiterà a puntare un’arma contro l’uomo ed esplodere un colpo. A intercettare la pallottola sarà però Peyami, che farà scudo con il suo corpo all’uomo.

Peyami verrà trasportato all’ospedale, e durante il viaggio in ambulanza confesserà di aver venduto Hikmet a Seyfullah, chiedendogli perdono se non dovesse sopravvivere.

Sirin scopre che Sarp è vivo. Le news La forza di una donna

Sirin e Sarp si incroceranno per caso, e lui la porterà al cimitero, dove le confesserà di provare enorme rancore per averle portato via proprio tutto. La ragazza – temendo per la sua vita – si rifugerà tra le lapidi e finirà proprio davanti a quella di Bahar e dei nipoti.

Sarp le chiederà di raccontargli cos’è accaduto all’ex moglie e ai figli, ma lei riuscirà a fuggire e correrà a casa della sorellastra. Quando le racconterà quello che è successo, Bahar non riuscirà a crederle. A quel punto Sirin correrà dalla madre, per dirle di avere appena scoperto che Sarp è vivo.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Sirin riceverà un messaggio misterioso che scatenerà le sue paure. Jale non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione sulla salute mentale di Sirin: la donna saprà bene che la sorellastra di Bahar è l’unica donatrice compatibile, ma il temperamento della giovane le farà temere che possa compiere qualche colpo di testa. Alp cercherà di carpire alla madre i segreti su Piril e Suat: la donna sarà a conoscenza dei dettagli, ma si rifiuterà di rivelarli al figlio.