Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 4 agosto 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 agosto 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore l’intuito vi guiderà verso nuove possibilità: chi è solo potrebbe vivere un incontro sorprendente, mentre nelle relazioni stabili si rende necessario un gesto affettuoso per ristabilire la sintonia. Nel lavoro, Marte nel segno vi dona energia e spirito d’iniziativa, ma cercate di non voler gestire tutto da soli. La salute è nel complesso buona, ma sarebbe utile prestare attenzione alla pressione e ai ritmi di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna in posizione dissonante potrebbe rendere l’atmosfera un po’ più riflessiva, ma anche favorevole all’introspezione. In amore, emerge il desiderio di stabilità emotiva: se vivete una relazione, privilegiate un dialogo autentico; se siete soli, una figura del passato potrebbe riaffiorare nei vostri pensieri. Nel lavoro avete buone risorse interiori ma alcune scelte richiedono pazienza. Evitare tensioni inutili, anche quando siete certi di avere ragione. Il corpo chiede riposo: ascoltatelo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Mercurio in aspetto favorevole vi rende brillanti e comunicativi, con una mente veloce e vivace. In amore, c’è apertura al nuovo: chi è in cerca potrebbe ricevere una comunicazione capace di smuovere il cuore. Le relazioni già avviate possono trarre beneficio da un progetto condiviso o una breve fuga dalla routine. Nel lavoro buone notizie in arrivo: la vostra inventiva viene notata, e si aprono prospettive interessanti. Ridurre il carico mentale favorirà anche il benessere fisico

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna vi sostiene, rafforzando il bisogno di affetto e protezione. Sentimentalmente, siete più aperti e disponibili: nelle coppie, si avverte il desiderio di superare eventuali incomprensioni con gesti semplici ma sinceri. I single, invece, potrebbero imbattersi in una persona con cui si instaura un legame immediato e profondo. Nel lavoro la ricerca di certezze è forte: non scoraggiatevi se le conferme tardano ad arrivare, poiché le fondamenta sono solide. Il benessere migliora se curate con attenzione la vostra routine quotidiana. Dedicate del tempo alla riflessione interiore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna nel vostro segno vi dona una luminosità naturale, rendendovi protagonisti della scena. Il cuore batte forte e, in amore, sapete farvi notare: per chi è in coppia, il desiderio si riaccende, ma è bene offrire anche un pizzico di generosità in più. Sul lavoro, il carisma non manca, ma fate attenzione a non diventare impazienti verso chi ha ritmi diversi dai vostri. La salute è buona, sebbene possiate avvertire una certa fatica emotiva.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Con Mercurio in posizione favorevole, il pensiero si fa più chiaro e organizzato. Avete l’occasione per fare ordine sia nelle emozioni che nella quotidianità. In amore la necessità di chiarezza si fa sentire: parlate apertamente se percepite confusione nei rapporti. I single potrebbero incontrare una persona interessante nel contesto di attività quotidiane. Nel lavoro, la precisione vi premia, ma evitate di essere troppo rigidi con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’equilibrio torna a farsi sentire, purché mettiate voi stessi al centro delle scelte. In amore si prospettano momenti armoniosi: nella coppia, il dialogo sarà un alleato prezioso; chi è single potrebbe vivere situazioni piacevoli e inaspettate. Sul lavoro, il progresso è lento ma costante: siate fiduciosi, qualcosa si muove. Una proposta potrebbe maturare nei prossimi giorni. La salute è in miglioramento, ma è essenziale allontanare i pensieri pesanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’energia di questa giornata rispecchia la vostra natura intensa e profonda. In amore, tendete a vivere tutto con estrema partecipazione: fate attenzione a non soffocare l’altro con il bisogno di controllo. Chi è alla ricerca di un legame, potrebbe vivere attrazioni forti e misteriose. Nel lavoro è il momento adatto per tradurre un’idea in azione concreta. Il benessere generale è buono, ma sarebbe utile trovare valvole di sfogo per alleggerire lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La Luna in buon aspetto vi restituisce entusiasmo e desiderio di scoperta. In amore si avverte una voglia di novità: chi vive una relazione può ravvivarla con un pizzico di avventura; chi è solo, invece, potrebbe sentirsi attratto da personalità fuori dal comune. Nel lavoro è un periodo fertile: una risposta attesa potrebbe finalmente arrivare. La vostra energia è in crescita, ma non trascurate il bisogno di centratura. È il momento giusto per credere nei vostri progetti, anche quelli più audaci.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Saturno continua a sostenervi, spingendovi verso obiettivi concreti ma richiedendo anche pazienza. Il desiderio di sicurezza emotiva può portarvi a chiudervi: concedetevi invece il lusso di mostrare le vostre vulnerabilità. Le coppie hanno bisogno di riscoprire complicità, mentre i cuori liberi potrebbero sentirsi più selettivi. Sul lavoro, la vostra lungimiranza vi guida bene, ma alcune dinamiche richiedono maggiore elasticità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La mente corre veloce, colma di intuizioni e idee innovative. In amore, desiderate indipendenza, ma attenzione a non allontanare chi vi vuole vicino. Chi è solo potrebbe vivere incontri stimolanti ma brevi. Sul lavoro, siete creativi e propositivi: tuttavia, è importante curare anche i dettagli, non solo le visioni d’insieme. Il benessere c’è, ma i pensieri eccessivi possono scaricare le energie: alternate l’attività mentale al recupero fisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le emozioni scorrono in profondità, come solo voi sapete sentire. In amore, la sensibilità è accentuata: se siete in coppia, c’è bisogno di maggiore ascolto; chi è single potrebbe invece lasciarsi toccare da un incontro emotivamente significativo. Nella sfera lavorativa, vi sentite più ispirati del solito: alcuni progetti necessitano di fiducia e costanza. Il benessere cresce se riuscite a ritagliarvi momenti di calma e introspezione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.