Tutto pronto per la messa in onda dei Palinsesti Mediaset autunno 2021. Un ventaglio variegato di possibilità per i telespettatori suddiviso per fascia oraria: dai programmi del mattino a quelli del pomeriggio senza dimenticare il pre-serale e i programmi della prima serata. Ecco per voi tutte le informazioni sulla messa in onda dei programmi del day time di mattina, pomeriggio e sera dell’azienda del Biscione.

Palinsesti Mediaset, autunno 2021: ecco l’orario di inizio dei programmi della mattina

MATTINO CINQUE – con Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Il contenitore del mattino più seguito di Mediaset torna in onda da lunedì 20 settembre nella consueta fascia oraria su Canale 5. Riconfermati anche quest’anno Federica Panicucci e Francesco Vecchi informando i telespettatori sui casi di cronaca e attualità, ma anche gossip, tv e spettacolo. Appuntamento dal lunedì al venerdì .

FORUM – con Barbara Palombelli

Il programma storico delle reti Mediaset che vede due contendenti affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro torna da lunedì 13 settembre a partire dalle ore 14.00, dal lunedì al venerdì . Al timone riconfermata Barbara Palombelli.

Mediaset autunno 2021, i programmi del pomeriggio

UOMINI E DONNE – condotto da Maria De Filippi

Da lunedì 13 settembre 2021 torna l’appuntamento con il dating show più seguito del piccolo schermo. Appuntamento come sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5 con il Trono Classico e il Trono Over con indiscussa protagonista Gemma Galgani. Confermati come opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

POMERIGGIO CINQUE – condotto da Barbara D’Urso

Barbara D’Urso si conferma la regina del pomeriggio di Canale 5 con la nuova stagione del rotocalco di informazione, gossip e attualità. Appuntamento dal lunedì al venerdì .

VERISSIMO – condotto da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin quest’anno si sdoppia con un duplice appuntamento del rotocalco campione d’ascolti. Appuntamento con le storie inedite di Verissimo da sabato 12 e domenica 13 settembre 2021 su Canale 5 .

Mediaset autunno 2021, i programmi del pre-serale

CADUTA LIBERA – conduce Gerry Scotti

Il game show del pre-serale di Canale 5 è tornato da lunedì 30 agosto 2021 nella consueta fascia oraria delle ore 18.50. Il programma andrà in onda fino a gennaio 2022.

STASERA ITALIA – conduce Barbara Palombelli

Torna su Rete 4 l’appuntamento con il talk d’approfondimento politico in onda da lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 20.30 fino alle 21.20 .

STASERA ITALIA WEEKEND – conduce Veronica Gentili

Il programma di approfondimento di Rete 4 cambia conduzione solo nella versione del weekend in partenza da sabato 19 settembre 2021 nella consueta fascia oraria.

Mediaset autunno 2021, i programmi della prima serata

SCHERZI A PARTE – conduce Enrico Papi

Enrico Papi torna a Mediaset per presentare la nuova edizione del varietà incentrato sugli scherzi ai danni dei vip in partenza da domenica 12 settembre 2021 in prima serata su Canale 5.

IL GRANDE FRATELLO VIP – conduce Alfonso Signorini

Da lunedì 13 settembre 2021 al via la sesta edizione del GF VIP condotto da Alfonso Signorini. Tante le novità: dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, alla diretta h24 e alla Love Boat. Intanto svelati i nomi dei 22 concorrenti vip pronti a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà.

STAR IN THE STAR – conduce Ilary Blasi

Nuova sfida per Ilary Blasi che, dopo L’Isola dei Famosi, torna su Canale 5 con la prima edizione di “Star in the star“. Si tratta di un programma – talent musicale che offre la possibilità ai concorrenti famosi in gara di trasformarsi in delle vere e proprie leggende della musica italiana e internazionale. Appuntamento da giovedì 16 settembre 2021 in prima serata su Canale 5 .

BUONI O CATTIVI – conduce Veronica Gentili

Da martedì 7 settembre 2021 appuntamento con il nuovo programma di Veronica Gentili che l’ha presentato così: “é una trasmissione sui generis. Il filone narrativo coniuga il documentario in presa diretta e l’intervista al personaggio noto”.

QUARTA REPUBBLICA – conduce Nicola Porro

Al via da lunedì 6 settembre 2021 la nuova edizione di Quarta Repubblica, l’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro e dedicato a economia, politica e attualità. Appuntamento tutti i lunedì dalle ore 21.30 in prima serata su Rete 4 .

FUORI DAL CORO – conduce Mario Giordano

Mario Giordano torna in diretta con la nuova edizione di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento in onda da martedì 7 settembre 2021 su Rete 4. L’appuntamento è tutti i martedì dalle ore 21.25 su Rete 4 .

QUARTO GRADO – conducono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Al via da venerdì 11 settembre 2021 la nuova edizione di Quarto Grado, il programma giornalistico che affronta ogni settimana dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse dimenticata. Confermati alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Appuntamento tutti i venerdì dalle ore 21.20 su Rete 4 .

TU SI QUE VALES – conducono Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara