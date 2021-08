Mattino 5 di Federica Panicucci e Francesco Vecchi torna su Canale 5. Lo storico programma del mattino della prima rete Mediaset torna in onda con una nuova edizione e poche novità. Del resto: formula vincente non si cambia! Scopriamo insieme la data ufficiale di partenza dello storico programma mattutino di Canale 5!

Mattino 5, edizione 2021-2022: quando inizia su Canale 5

Tutto pronto per il ritorno di Mattino 5 su Canale 5. E’ ufficiale: il programma di informazione e intrattenimento condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi torna in onda da lunedì 20 settembre 2021 nella consueta fascia oraria.

Non cambia la formula del programma, come sempre in onda in diretta dal lunedì al venerdì, che vedrà i due conduttori informare il pubblico su tutte le ultime novità in fatto di attualità, politica e spettacolo. Spazio anche all’intrattenimento e ai fenomeni di costume. Confermata anche la parentesi dedicata alla nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

In questi giorni però la data di partenza del programma ha generato una polemica, visto che inizialmente la messa in onda della nuova stagione 2021/2022 di Mattino 5 era prevista per lunedì 6 settembre. Cosa è successo? Mediaset ha deciso di far slittare il programma di due settimane per lasciare spazio a “Morning News” di Simona Branchetti che ha registrato degli ottimi ascolti.

La decisione dei vertici del Biscione è stata confermata proprio dalla Branchetti che è riuscita con il nuovo programma di informazione a battere la concorrenza di “UnoMattina Estate” e di “Dedicato”. Questa scelta però non sarebbe stata gradita da Federica Panicucci stando a quanto riportato da Il Tempo che ha parlato di un mancamento da parte della conduttrice una volta venuta a conoscenza della notizia.

Mattino 5, conduttori: confermati Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Sta di fatto che Federica Panicucci ha poi lanciato un messaggio su tutti i suoi social scrivendo:

In un momento storico in cui le fake news sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le fake news. Stop fake news.

Polemiche a parte, la Panicucci è prontissima per la tredicesima edizione del contenitore del mattino di Canale 5. Un’esperienza che da cinque anni condivide anche con il collega Francesco Vecchi con cui ha registrato una media di 1.000.000 telespettatori e uno share del 17,70% nell’ultima edizione.