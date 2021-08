Il 12 e il 13 settembre 2021 ricominciano le storie “inedite” di Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin riprenderà il consueto appuntamento del sabato con l’aggiunta di uno spazio domenicale che non vedrà la messa in onda di Domenica Live.

I 15 anni di Silvia Toffanin e Verissimo

Dal 23 settembre del 2006 ne è passato di tempo e Silvia Toffanin è riuscita a cucirsi, ogni anno di più, un vestito che difficilmente potrà e vorrà togliersi di dosso. Verissimo è lei e lei è Verissimo. Il sabato pomeriggio di Canale 5 è diventato, negli anni, una piacevole chiacchierata chic con ospiti storici della tv e giovani artisti con storie importanti.

Il doppio impegno vedrà la conduttrice di Bassano del Grappa Silvia Toffanin, confrontarsi con un competitor, Domenica In, molto forte e con novità importanti. Inoltre, la scelta di inserire alla domenica pomeriggio Verissimo è in linea con un nuovo mood intrapreso da Mediaset che non rincorrerà il trash e la politica semmai un racconto discreto dell’attualità attraverso le storie dei personaggi stessi poiché nel salotto di Verissimo molte delle tematiche affrontate riguardano, da vicino, il pubblico. L’ospite di Silvia Toffanin riesce ad annullare le distanze tra persona e personaggio regalando una parte di sè al pubblico che segue il programma.

Quali saranno i primi ospiti di Verissimo?

Tanti sono i volti noti che scelgono di partecipare a Verissimo e ad altre poche trasmissioni tv. Impossibile resistergli eppure qualcuno è riuscito a non rispondere all’invito della padrona di casa. Che la domenica possa aprire le porte a qualcuno di essi?

Intanto il promo di Verissimo recita così:

“Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante. Quello che conta veramente sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Grandi emozioni da vivere insieme. Verissimo raddoppia. Per la prima volta in onda di domenica pomeriggio e nel consueto appuntamento del sabato. A settembre su Canale 5”.