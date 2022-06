Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 3 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Continua questa situazione di grande impeto. Certo quando agite di corsa magari rischiate anche di commettere piccoli errori, oggi sembrate un bel po’ stanchi e affaticati forse anche il clima non è dei migliori ma questo non comporta un freno, non abbiamo più la situazione tesa e problematica dello scorso anno. Cercate di essere prudenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per il Toro questa giornata di venerdì è interessante mentre sabato e domenica potrebbero essere delle giornate un pochino sottotono. Sfruttare il periodo per recuperare una situazione d’amore o per cercare di mettere una toppa se ci sono stati problemi. Questo transito di Venere nel vostro segno alimenta buone speranze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Gemelli non possono perdere l’occasione di vincere una sfida, adesso che Giove, Saturno e Marte sono tutti favorevoli. Un indizio di fortuna potrebbe essere legato anche alle giornate di sabato e domenica, questo è fine settimana che può portare vantaggi, un’amicizia può diventare qualcosa di più, sentirete di avere superato grandi problemi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa Luna nel vostro spazio zodiacale oggi alimenta le emozioni ma quando le emozioni non sono serene ci sono sempre dei problemi da affrontare e si rischia di essere un pochino cupi. Per quanto riguarda i sentimenti, nonostante voi siate ancora molto provati, avrete la netta sensazione che tante persone vi vogliano bene.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sta per arrivare un fine settimana importante quindi se c’è una persona di riferimento, qualcuno che rappresenti per voi una svolta positiva, bisogna frequentarla. Progetti per matrimoni, amori o trasferimenti per i più fortunati. Nei prossimi tre giorni cercate di farvi valere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il segno della Vergine questo fine settimana esalta la razionalità, questo è un momento particolare anche per quanto riguarda le relazioni interpersonali, tanto che questo fine settimana sembra risvegliare un sentimento. Queste sono stelle importanti in vista di un futuro decisamente meno pesante, senza Giove contrario.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Bilancia risentono di una certa insofferenza e timore, la paura forse di non essere del tutto sereni. A volte cercate di fare delle cose e dimenticarne altre, se avete una preoccupazione cercate di dirigere la vostra attenzione altrove. Le stelle in questo momento vi regalano una buona visione del futuro anche se nella giornata di oggi potreste risentire di un po’ di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Luna favorevole in questa giornata di venerdì e queste saranno ore importanti per ricucire uno strappo in amore. Se per caso ci sono delle dispute familiari, personali o tra amici, cercate di risolverle oggi. Sarà che in questo momento prendete tutto di petto e reagite in maniera piuttosto esagerata alle provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo fine settimana profuma di successo e soprattutto le giornate di sabato e domenica possono dare una marcia in più, chi è rimasto fermo può ripartire e chi vuole rilanciare un amore può fare qualcosa di più. Le prossime 48 ore sono intriganti, date spazio ai nuovi amori e alle occasioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La settimana è partita in maniera piuttosto sbandata ma questo weekend aiuta. La mattinata di questo venerdì è ancora sottoposta all’opposizione della Luna quindi potrebbero esserci delle difficoltà ma sabato e domenica ci sarà un netto recupero. In questo momento non fate scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo fine settimana siete un po’ storditi, straniti magari anche per piccole cose come una situazione di lavoro che non funziona, un acquisto che non è andato bene o qualcosa di cui dovete discutere con delle persone che al momento non sembrano ascoltarvi. Venere contraria rappresenta anche un momento di stanchezza in più per quanto riguarda il partner.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questa giornata con la Luna in buon aspetto se avete in mente delle cose dovete realizzarle. In questo fine settimana meglio fare qualcosa di divertente, non esitate. Mercurio e Venere sono in aspetto buono quindi tutte le relazioni importanti, le situazioni che state vivendo, adesso sono decisive anche per cercare risolvere un piccolo problema legato al passato.

