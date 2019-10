Le Iene, puntata di domenica 27 ottobre 2019: Luigi Pellazza e il business miliardario dei vestiti usati e dei cassonnetti Caritas.

Avete mai portato i vostri abiti usati nei cassonetti gialli della Caritas disseminati un pò in tantissime città italiane? La Iena Luigi Pelazza fa un’agghiacciante scoperta: i vestiti raccolti nei cassonetti non andranno ad aiutare i bisognosi, ma andranno ad arricchire le casse della criminalità organizzata, prima tra tutte la camorra con guadagni del 1000 % e in parte anche in nero.