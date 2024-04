Emma Marrone ha trascorso 48h in compagnia de Le Iene e per l’occasione si è recata a Napoli. Ecco il suo viaggio in compagnia dell’inviato Nicolò De Devitiis.

Emma Marrone si racconta a Le Iene Show: 48h a Napoli

«Quando sto a Roma sto a casa con gli amici, partite alle play» – rivela Emma Marrone ai microfoni di Nicolò De Devitiis. La cantante ha trascorso 48h con Le Iene e per l’occasione ha deciso di andare a Napoli, la sua città del cuore. Non solo, la cantante parla anche dell’ipotetico flirt con Tedua smentendo categoricamente: «guardavo solo le sue foto, nulla di più».

La cantante si confessa a cuore aperto: «prendo tutto come una sfida personale come me stessa, totale. Anzi adesso ho imparato a gestire questa cosa. Prima era molto autocritica, autodistruttiva: non ho cantato bene, ho fatto male. Sono sempre stata cattiva con me stessa perchè non mi sento mai all’altezza di niente». A Napoli, Emma incontra anche Geolier e si ritrova a fare la pizza.

Emma e il commovente ricordo del padre a Le Iene

Emma apre il suo cuore e parla anche del padre Rosario Marrone: «le cose più divertenti e allucinanti della mia vita le ho fatte col mio padre. Un genio. Io e mio padre usciamo a bere e finisce tipo a 4 gin tonic a testa e non riuscivamo a tornare a casa in piedi. Ci sono giorni che non riesco a guardare i video con lui, sto male. Tutti i giorni mi sveglio e dico ‘caz*o mio padre è morto’. Quel giorno ero sul divano, squilla il telefono ed era mio fratello. E’ stato un inferno. Non mi sono potuto godere nemmeno i funerali, arrivava la gente con i cellulari e i video. Quando sono partita mi ha detto ‘mi raccomando ogni lasciata è persa’ e quindi ora non me ne frega niente, adesso faccio tutto quello che voglio. Se una persona muore e se ne va per sempre, non mi torna. Sono una parte di lui che è sopravvissuta”.

Ecco il video Mediaset.