E’ calato il sipario sulla sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio la conduttrice gli opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, invece, Elenoire Casalegno. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 29 aprile con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 29 aprile dall’Isola dei Famosi 2024? L’eliminato della quinta puntata

Durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria ha comunicato il nome del terzo naufrago eliminato. Questa settimana in nomination: Khady Gueye, Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich? Il primo naufrago a salvarsi è Joe Bastianich e poco dopo anche Rosanna Lodi. A rischio eliminazione restano Sonny, Khady e Daniele. Alla fine il concorrente eliminato dalla Palapa è Sonny che aveva ricevuto solo il 7% delle preferenze del pubblico.

Durante la puntata spazio all’abbandono di Pietro che si è confrontato per un’ultima volta con i naufraghi. Non solo, Vladimir Luxuria è tornata sul caso Francesco Benigno rivelando una volta per tutte la verità con un video dalle immagini inequivocabili. Spazio poi a diverse belle sorprese: dall’arrivo in Honduras di Juliana Moreira che ha riabbracciato il marito Edoardo Stoppa, il racconto di infanzia di Samuel Peron e le lacrime di Matilde Brandi che ha parlato con le figlie Aurora e Sofia. Infine in Honduras sono arrivate anche le mamme di Sonny, Alvina e Edoardo per una cena che non dimenticheranno tanto facilmente.

Isola dei Famosi 2024, concorrenti e naufraghi

I concorrenti di questa edizione che abbiamo visto in questa prima puntata sono:

Marina Suma, protagonista della scena più cult di Sapore di Mare;

protagonista della scena più cult di Sapore di Mare; Matilde Brandi, ballerina e showgirl;

ballerina e showgirl; Maité Yanes, modella ballerina e attrice spagnola;

modella ballerina e attrice spagnola; Greta Zuccarello , vista a Ciao Darwin;

, vista a Ciao Darwin; Valentina Vezzali schermitrice;

schermitrice; Joe Bastianich da MasterChef Italia;

da MasterChef Italia; Edoardo Stoppa , ex inviato di Striscia la Notizia;

, ex inviato di Striscia la Notizia; Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle;

ballerino di Ballando con le Stelle; Aras Senol attore della fiction Terra Amara;

attore della fiction Terra Amara; Edoardo Franco , vincitore di MasterChef;

, vincitore di MasterChef; Artur Dainese, modello;

modello; Pietro Fanelli, poeta;

poeta; Peppe Di Napoli pescivendolo;

pescivendolo; Khady Gueye, modella

modella Alvina Verecondi Scortecci, contessa;

contessa; Daniele Radini Tedeschi (scrittore e critico d’arte).

Isola dei Famosi 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 29 aprile

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda lunedì 29 aprile 2024.

I nominati dal gruppo sono: Khady Gueye , Rosanna Lodi e Artur Dainese ;

, Il nominato dal Leader è: Marina Suma.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Khady Gueye, Rosanna Lodi e Artur Dainese e Marina Suma? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 6 maggio 2024.

Isola dei Famosi 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri

