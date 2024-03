Torna l’appuntamento con Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti e giunto alla sua ventisettesima edizione. Scopriamo i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 26 marzo 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 26 marzo 2024

Martedì 26 marzo 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato quest’anno da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. Ospiti della puntata di stasera: Giusy Buscemi,

l’attrice protagonista della nuova serie “Vanina” diretta da Davide Marengo e scritta da Leonardo Marini. In studio anche Ludovica Frasca, modella ed ex velina di Striscia La Notizia.

Ma passiamo ai servizi della serata. L’inviata Roberta Rei ha incontrato Rocco Siffredi per una intervista esclusiva a pochi giorni dalla denuncia per molestie ricevuta da una giornalista che lo aveva intervistato in occasione dell’uscita di Supersex, la serie Netflix con protagonista Alessandro Borghi. «Le ho chiesto scusa. Purtroppo, la giornalista si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato con la persona sbagliata, perché psicologicamente ero sotto stress da due mesi. Ho perso il controllo, ma non sto facendo la vittima. Ho avuto un momento di crisi» – le parole del pornodivo.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 26 marzo 2024

Nella puntata di stasera, martedì 26 marzo 2024 de Le Iene, spazio anche al servizio di Alice Martinelli che si è recata a Brescia per raccontare la vicenda di due ragazzine di 14 e 15 anni che si sono picchiate mentre decine di loro coetanei assistevano senza intervenire. La situazione è poi degenerata con una delle ragazze che ha dato nove coltellata ad una delle ragazze. Ai microfoni dell’inviata la sua testimonianza.

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata spazio anche alle anticipazioni dell’ultimo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”, in onda giovedì 28 marzo in prima serata su Italia1, con “Doping: davvero vincono sempre i migliori?”, il reportage di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, interamente dedicato al doping.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera delle Iene. Ricordiamo che il programma è ideato da Davide Parenti e può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.