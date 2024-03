Torna l’appuntamento con Le Iene presentano Inside, il programma di inchieste ideato da Davide Parenti, torna in prima serata su Italia 1. Al centro del format le storie più seguite e discusse della cronaca con interviste, servizi e approfondimenti. Scopriamo le le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 14 marzo 2024 su Italia1.

Le Iene presentano Inside, stasera su Italia1: “San Patrignano: inferno o paradiso”

Giovedì 14 marzo 2024 dalle ore 21.17 va in onda la quinta puntata dello spin-off de “Le Iene”. Si tratta de “Le Iene presentano: Inside”, il programma di inchieste trasmesso in prima serata su Italia 1. Il programma di Davide Parenti racconta con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse. Nella puntata di questa sera dal titolo “San Patrignano: inferno o paradiso?”, Cizco e dall’autore Angelo De Luca ci raccontano il mondo della droga. Un viaggio intenso e difficile nel mondo della tossicodipendenza e in particolare sulla comunità di San Patrignano. Un lavoro basatosi su una lunga osservazione durata circa 6 anni in una delle comunità di recupero più grandi del mondo.

L’obiettivo dell’inchiesta è non solo raccontare e mostrare il mondo della tossicodipendenza, ma anche rispondere ad una serie di interrogati: come si finisce schiavi della droga? Come ci si allontana? E, infine, come si torna a una vita normale? Durante la puntata spazio al racconto e alla testimonianza di tantissimi ragazzi che sono riusciti a salvarsi dalla droga, ma anche di chi sta ancora lottano. Tra le storie quella di Karima, una donna di 30 anni con due figlie piccole che non vede da più di un anno che vive una situazione drammatica: è in astinenza da eroina. A San Patrignano è stata accolta ed oggi presta servizio nel servizio lavanderia della comunità condividendo gioie, dolori, esperienze con le sue compagne di viaggio.

Le Iene presentano Inside puntate: droga e San Patrignano

Nell’inchiesta di stasera de Le Iene presentano Inside, trasmessa giovedì 14 marzo 2024 su Italia1, si parla di droga e tossicodipendenza con un viaggio-racconto all’interno della comunità di San Patrignano. Durante la serata spazio anche ai i racconti di altri 100 ragazzi che, proprio come Karima, stanno provando a uscire dal tunnel della tossicodipendenza. Non solo, la trasmissione ha seguito anche la vita e la storia di alcuni ragazzi usciti dalla comunità. Tra questi Gabriele che nel 2018 ha terminato il suo percorso tornando alla normalità. Oggi si è rifatto una vita: ha una storia d’amore e presto si sposare.

Storie di chi è riuscito a salvarsi dal tunnel della droga, ma anche le testimonianze di chi si è eclissato scegliendo l’autodistruzione. L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è il giovedì in prima serata su Italia 1.