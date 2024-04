Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti, trasmesso prima serata su Italia 1. Ecco i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 16 aprile 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 16 aprile 2024

Martedì 16 aprile 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato quest’anno da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. Come sempre durante la puntata non mancheranno ospiti del mondo dello spettacolo. Questa sera in studio ci saranno: Giulia Salemi, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. Non solo, in studio anche Mauro Repetto, paroliere italiano naturalizzato francese. È stato fondatore, insieme a Max Pezzali, del gruppo musicale 883.

Ma passiamo ai servizi di stasera. A cominciare dal servizio di Nicolò De Devitiis che ha trascorso due giorni in compagnia di Emma Marrone, reduce dal grandissimo successo di Sanremo 2024 dove ha partecipato con il brano “Apnea”. L’inviato ha “confezionato” così un servizio intimo e completo su una delle voci femminili più amate e seguite della musica italiana.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 16 aprile 2024

Nella puntata di stasera, martedì 16 aprile 2024 de Le Iene, spazio anche al servizio di Gaetano Pecoraro che si è occupato del tema del digiuno intermittente, una dieta che spopola tra i protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo. L’inviato del programma ha incontrato alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che hanno seguito questo particolare percorso di dieta. Tra questi: Fiorello, Matteo Renzi, Caterina Balivo e Giuseppe Brindisi.

Infine la Iena, con l'aiuto di lader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, fa luce sugli effetti e gli eventuali benefici di questa dieta. Questo e tanto altro nella puntata di stasera delle Iene.