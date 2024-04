Dopo il grande successo di Apnea, Emma Marrone torna con un nuovo singolo dal titolo FEMME FATALE in uscita in radio e digitale da venerdì 3 maggio 2024. Una nuova era discografica all’orizzonte?

Emma Marrone è una FEMME FATALE: il nuovo singolo dal 3 maggio in radio

Si chiama FEMME FATALE, il nuovo singolo di Emma, in uscita in tutte le radio e in versione digitale da venerdì 3 maggio 2024. In concomitanza con l’arrivo dell’estate la cantante ha pensato bene di stupire i suoi fan con un nuovo singolo tutto da ballare. Femme Fatale è un brano dai ritmi serrati ed ipnotici e con un ritornello dal sapore dance e ha tutte le carte in regole per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2024. Il nuovo singolo Femme Fatale si inserisce perfettamente nel percorso artistico e musicale che Emma ha intrapreso nell’ultimo anno, confermando la sua versatilità e la capacità di reinventarsi mettendosi sempre alla prova.

La canzone, scritta da Jacopo Ettorre, è stata musica dallo stesso Ettorre con la collaborazione di Jvli e Starchild, produttori della canzone. Il brano arriva ad un anno esatto di distanza da Mezzo mondo, singolo platino, che ha anticipato il nuovo album di inediti “Souvenir“. L’ultimo anno ha segnato il ritorno di Emma alla musica con un disco di brani inediti e una serie di singoli di grande successo che hanno permesso alla cantante di debuttare direttamente alla numero 1 della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti. Tra i singoli ricordiamo: Amore Cane feat. Lazza, certificato oro, e Taxi sulla Luna di Tony Effe, certificato tre volte platino e “Apnea” (certificato platino).

Emma Marrone, la date del tour 2024

Ecco tutte le date del tour estivo, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Magellano. Di seguito i concerti previsti da giugno ad agosto:

13 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

27 giugno – AZZANO DECIMO (PN) – Fiera della Musica

03 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

05 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

06 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio – LANCIANO (CH) – Parco Villa delle Rose

20 luglio – PARMA – Parco Ducale

30 luglio – ALGHERO (SS) – Alguer Summer Festival

02 agosto – SOTTOMARINA (CHIOGGIA – VE) – Sottomarina Sound Beach

03 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

06 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

07 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

08 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

10 agosto – CATANIA – Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

La grinta di Emma tornerà dal vivo anche in autunno con EMMA IN DA TOWN. Ecco le date:

11 NOVEMBRE – MILANO – FORUM

14 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

17 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO

I biglietti per le date del tour estivo e dei Palasport sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it