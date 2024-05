Giuliano Peparini ha deciso di aprire una scuola di arti performative che porta il suo nome, la Peparini Academy. Oltre 2000 mila quadrati in cui si trovano sale dedicate alla danza, al canto, alla recitazione, uno spazio per le arti circensi, una sartoria e altri uffici. Tra gli insegnanti che avranno il compito di seguire professionisti ma anche esordienti o semplici appassionati ci saranno Beppe Vessicchio per il canto, Veronica Peparini e Andreas Muller per la danza.

Intervista a Veronica Peparini

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Veronica Peparini. Sul nuovo interessante progetto del fratello Giuliano, l’ex insegnante di Amici ha rivelato: “Questo progetto è venuto da sé senza che io e Giuliano ci dovessimo confrontare. La danza e l’arte in generale fa parte del nostro DNA”.

In un’Italia in cui non si investe più sui giovani talenti, la Peparini Academy apre uno spiraglio di speranza. Un insegnante ha sicuramente un compito arduo, quello di capire se un giovane abbia talento e investire su di esso o metterlo con le spalle al muro facendogli capire che sarebbe più giusto percorrere una strada diversa. Veronica Peparini ha ammesso che non è sempre facile: “Per me mi approccio ai ragazzi non direi mai loro di cambiare. A volte un ragazzo che inizia con delle difficoltà potrebbe poi cambiare improvvisamente, migliorarsi e diventare bravissimo in qualsiasi disciplina”.

Del suo ruolo di insegnante c’è però qualcosa che la rende più orgogliosa: “L’idea di poter trasmettere il bagaglio personale di esperienze oltre che far sentire a proprio agio i ragazzi. E’ quello che ho cercato di fare anche quando ero nella scuola di Amici”.

Veronica Peparini ha ricoperto il ruolo di insegnante ad Amici per circa dieci anni. Le abbiamo chiesto se le sia mai capitato di non aver saputo cogliere un giovane talento: “Di talenti ne sono passati davvero tanti. Ho sempre avuto un buon fiuto in questo. Forse è capitato che avrei voluto che qualche ragazzo ce la facesse e invece poi non ce l’ha fatta. In questi anni sono rimasta in contatto con molti ragazzi della scuola di Amici e con alcuni di loro ho instaurato una bella amicizia”.

Su un suo ritorno ad Amici in futuro come insegnante, Veronica dice: “Non mi precludo nulla. E’ una bellissima esperienza. Amici ha permesso di portare la danza e il canto nelle case degli italiani”. A pochi giorni dalla finale di Amici, non potevamo non chiederle di esprimere un suo parere su Marisol e Dustin, finalisti della categoria ballo.

Veronica Peparini al riguardo ha dichiarato: “Marisol e Dustin sono due eccellenze della danza. Sono due bravissimi ballerini che hanno tantissimo talento. Ben venga la vittoria sia dell’uno che dell’altra. Sono veramente preparati”.

Veronica Peparini è diventata mamma da poco di due gemelline. Le abbiamo chiesto se con i vari impegni sia riuscita a trovare un equilibrio: “E’ meno difficile di quanto si può pensare. Ci ero già passata con gli altri miei figli, ho fortunatamente delle persone che mi aiutano. Mi sono organizzata”.

Qualche tempo fa, in molti avevano notato che Veronica Peparini e Giulia Stabile non si seguivano più su Instagram. Ci si è chiesti subito cosa fosse successo e come mai i rapporti si fossero deteriorati. Abbiamo chiesto a Veronica Peparini dei lumi su quanto accaduto. Lei ci ha risposto così: “Non è successo nulla. Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa. E’ stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo”.