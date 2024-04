Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti, torna in prima serata con una nuova ed imperdibile puntata. Ecco i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 9 aprile 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 9 aprile 2024

Martedì 9 aprile 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato quest’anno da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. Ospiti di questa sera il cantautore Tananai che ha recentemente pubblicato il nuovo singolo “Veleno”. E ancora in studio anche la comica ed attrice Michela Giraud.

Spazio ai servizi e alle inchieste di stasera. Dopo il servizio della scorsa puntata che ha visto il tennista Jannik Sinner, numero due nella classifica mondiale, rifiutare una sfida lanciata dall’inviato Stefano Corti, questa settimana va in onda il servizio in cui Sinner scenderà in campo per sfidare la Iena in un incontro di ping-pong.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 9 aprile 2024

Nella puntata di stasera, martedì 9 aprile 2024 de Le Iene, non solo il servizio dedicato ala campione di tennis. Durante la diretta, infatti, spazio a tanti servizi ed inchieste legate a casi di cronaca ed attualità da non perdere.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera delle Iene. Ricordiamo che il programma è ideato da Davide Parenti e può essere seguito anche in streaming e dall’estero collegandosi al sito ufficiale www.iene.it.