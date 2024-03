Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità tra più seguiti dal pubblico televisivo italiano, torna in prima serata su Italia 1 con una nuova imperdibile puntata. Ecco per voi in anteprima tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 19 marzo 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 19 marzo 2024

Martedì 19 marzo 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato quest’anno da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. Ospiti della puntata di stasera: la cantante Rose Villain reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Click Boom”. Non solo, in studio anche Fabio Volo che ha da poco pubblicato il suo nuovo libro dal titolo “Tutto è qui per te”.

Ma passiamo ai servizi ed inchieste di stasera. La Iena Filippo Roma torna ad occuparsi della delicata questione degli arbitri con una intervista esclusiva a Eugenio Abbattista, l’arbitro addetto al Var di serie A e B. L’uomo, che a oggi risulta l’unico arbitro della storia del calcio italiano a dimettersi spontaneamente a stagione in corso ha lanciato una chiara accusa al mondo arbitrale italiano: «adesso sono libero di denunciare lo schifo che c’era intorno a me».

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 19 marzo 2024

Nella puntata di stasera, martedì 19 marzo 2024 de Le Iene, spazio anche alle recenti elezioni presidenziali in Russia. Roberta Rei si è recata a Mosca per raccontare i giorni caldi delle elezioni presidenziali. Nonostante il divieto per qualsiasi attività giornalistica agli stranieri, l’inviata del programma è riuscita a documentare quanto accaduto in città. Spazio a chi festeggiava e celebrava a favore di Putin, ma anche a chi protestava a capo della protesta indetta dal team Navalny che ha portato alle ore 12 all’intasamento dei seggi. Non solo, Roberta Rei ha incontrato anche il cantante Pupo che si è esibito al Cremlino.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera delle Iene. Ricordiamo che il programma è ideato da Davide Parenti e può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.