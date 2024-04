Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti, torna in prima serata su Italia 1. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 30 aprile 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 30 aprile 2024

Martedì 30 aprile 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. Tra gli ospiti della puntata di stasera: il comico e attore Marcello Cesena, protagonista del monologo da sempre spunto di riflessione.

Ma passiamo ai servizi al centro della puntata. Il primo è quello a cura di Giulio Golia e Francesca Di Stefano che si sono occupati dell’oramai famosissimo Ponte sullo Stretto. La realizzazione del Ponte sullo Stretto divide da sempre politica e cittadini. Per l’occasione le Iene si sono recate sul posto dando voce ai cittadini che dovranno lasciare le proprie case per permettere la costruzione della grande infrastruttura. Nel video i racconti degli abitanti che dovranno trasferirsi altrove e il paradosso per cui alcuni figli e nipoti di capi di famiglie ‘ndranghetiste, con questa operazione, otterranno benefici. Lo Stato per la realizzazione dell’opera confischerà anche una cava abbandonata della famiglia Mancuso e dovrà pagare un indennizzo agli eredi del boss.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 30 aprile 2024

Nella puntata di stasera, martedì 30 aprile 2024 de Le Iene, spazio anche al servizio di Antonino Monteleone che torna ad occuparsi del caso Alessia Pifferi. La donna è accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi. La Iena torna ad occuparsi della vicenda con l’aiuto della criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta.

Infine Nicolò De Devitiis si è recato a Parigi per trascorrere due giorni con Capo Plaza, il rapper multiplatino tra i più importanti della scena rap italiana. Questo è tanto altro nella puntata di stasera. Ricordiamo che il programma è ideato da Davide Parenti e può essere seguito anche in streaming e dall’estero collegandosi al sito ufficiale www.iene.it.