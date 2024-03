Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità tra più seguiti dal pubblico televisivo italiano. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 12 marzo 2024, trasmessa in diretta su Italia1.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 12 marzo 2024

Martedì 12 marzo 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato quest’anno da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. Tra gli ospiti di stasera la showgirl Michelle Hunziker tornata in prima serata su Canale 5 con il suo one woman show dal titolo “Michelle Impossible & Friends”. Non solo, direttamente dal Festival di Sanremo 2024 in studio i Ricchi e Poveri per far cantare e ballare tutti sulle note di “Ma non tutta la vita”, hit presentata proprio sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo.

Spazio poi alle inchieste e ai servizi della puntata. Tra i servizi di stasera quello realizzato dalla Iena Antonino Monteleone che è tornato ad occuparsi della Strage di Erba con nuovi retroscena e documenti del tutto inediti. L’inviato è pronto ad offrire al pubblico un nuovo punto di vista su uno degli efferati crimini dei nostri tempi.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 12 marzo 2024

Nella puntata di stasera, martedì 12 marzo 2024 de Le Iene, spazio anche al servizio ed approfondimento di Gaetano Pecoraro sul tema Air Bus Renzi. Si tratta dell’aereo leggendario del Governo Renzi oramai abbandonato da circa cinque anni all’aeroporto di Fiumicino. In arrivo rivelazioni inediti e sorprendenti da non perdere. Spazio poi alle anticipazioni sulla prossima puntata de “Le Iene presentano: Inside” in onda giovedì 14 marzo 2024. Nella prossima puntata, infatti, Cizco e l’autore Angelo De Luca si occuperanno di droga con lo speciale “San Patrignano: inferno o paradiso”.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera delle Iene. Ricordiamo che il programma è ideato da Davide Parenti e può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.