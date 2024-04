Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato 27 aprile 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante la fascia oraria di Mezzogiorno e quella del pomeriggio di ieri: Verissimo, Italia Sì! e le soap di Canale 5.

Auditel dei programmi tv del 27 aprile: Verissimo e ItaliaSì!

A causa di uno sciopero Nielsen società che si occupa dei dati relativi agli ascolti tv, fino al 29 aprile 2024, saranno disponibili soltanto i dati degli ascolti tv relativi alla fascia (e i dati dei programmi di Warner Bros. Discovery e Sky).

Lo sciopero che ha causato quindi la mancata fornitura dei consueti dati Auditel, è stato indetto a causa di una procedura di licenziamento collettivo, la terza in poco più di un anno ai danni dei lavoratori dell’azienda. Interi comparti produttivi sono stati a quanto pare smantellati e delocalizzati in Paesi come l’India, il Messico, la Polonia e l’Albania. Diverse mansioni sono state appaltate all’intelligenza artificiale.

È il destino che attende i lavoratori di Nielsen Media Italy, succursale della multinazionale con sede a New York che si occupa di analisi dei dati relativi agli ascolti tv, rilevando quindi l’audience televisiva per conto di Auditel.

Confidiamo in una risoluzione delle varie problematiche nel migliore dei modi.

I dati Auditel in merito agli ascolti tv dei vari programmi televisivi dovrebbero tornare con la regolare formula a partire dal giorno lunedì 29 aprile 2024. Ecco di seguito i dati per fascia.

Ascolti Tv per fasce Auditel: le % di share

RAI 1: 17.86 – 17.14 – 20.37 – 18.21 – 10.2 – 21.13 – 23.19 – 16.24

RAI 2: 3.26 – 2.32 – 4.09 – 5.51 – 2.37 – 2.07 – 3.79 – 2.32

RAI 3: 5.85 – 5.09 – 4.07 – 7.96 – 7.06 – 8.8 – 3.97 – 3.73

RAI SPEC: 7.16 – 8.54 – 8.99 – 6.93 – 8.58 – 6.86 – 5.5 – 6.32

RAI: 34.12 – 33.09 – 37.52 – 38.61 – 28.21 – 38.85 – 36.45 – 28.61

CANALE 5: 19.85 – 19.93 – 11.26 – 17.74 – 22.55 – 19.32 – 19.54 – 26.59

ITALIA 1: 3.66 – 1.83 – 2.3 – 5.06 – 2.38 – 3.38 – 4.89 – 3.09

RETE 4: 4.12 – 1.93 – 2.23 – 4.44 – 3.27 – 3.3 – 4.92 – 5.93

MED SPEC: 11.99 – 13.15 – 16.31 – 9.94 – 12.9 – 9.95 – 10.46 – 12.29

MEDIASET: 39.62 – 36.83 – 32.1 – 37.19 – 41.09 – 35.95 – 39.81 – 47.89

LA7+LA7D: 3.9 – 5.23 – 3.31 – 2.58 – 3.35 – 3.42 – 6.3 – 3.74

SATELLITE: 15.92 – 16.33 – 19.15 – 15.44 – 20.95 – 14.91 – 12.52 – 13.88

TERRESTRI: 6.44 – 8.52 – 7.92 – 6.18 – 6.39 – 6.86 – 4.92 – 5.88

ALTRE RETI: 22.36 – 24.85 – 27.07 – 21.62 – 27.34 – 21.77 – 17.44 – 19.76

Ascolti Tv per fasce Auditel per numero di telespettatori