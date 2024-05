Grande attesa per la finale di Coppa Italia 2024 tra Atalanta e Juventus. La sfida tra le due formazioni verrà trasmessa in chiaro e in prima serata. Vediamo insieme quando e dove andrà in onda.

Coppa Italia 2024, dove vedere la finale Atalanta-Juventus

Atalanta e Juventus si sfidano per la seconda volta in una finale, se si considerano tutte le competizioni. Le due squadre arrivano allo scontro diretto con obiettivi ed un entusiasmo diversi. I bianconeri infatti, dopo il pari con l’ultima in classifica Salernitana, sono stati superati in classifica dal Bologna, vera sorpresa di questa stagione. I bergamaschi invece hanno vinto per due a zero contro la Roma e sono in lizza per la vittoria dell’Europa League. Qui troveranno in finale il Bayer Leverkusen che ha eliminato proprio i giallorossi.

Prima però c’è un’altra finale, quella di Coppa Italia 2024, che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 15 maggio con inizio alle ore 21. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in prima serata da Canale 5. Alle ore 20.26 andrà in onda una versione ridotta di Striscia la Notizia per dare spazio al pre-partita di Atalanta-Juventus che inizierà alle 20.40. Alle 21 invece andrà in onda la gara che sarà anche trasmessa in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Questa la programmazione di Canale 5 per il 15 maggio:

20.26 Striscina la Notizina

20.40 Prepartita

21 Finale Atalanta-Juventus

L’ultima vittoria della Coppa Italia per l’Atalanta risale al 1963 mentre la Juventus ne ha vinte quattordici essendo la squadra che si è portata a casa più volte il titolo.

La gara trasmessa anche al cinema

Mediaset ha i diritti in esclusiva della Coppa Italia. Per vedere la finale, oltre Canale 5, bisogna acquistare il biglietto dello stadio Olimpico. Inoltre grazie alla partnership di DCA (Digital Cinema Advertising) con la Lega Serie A, sarà possibile vederla anche al cinema al The Space Cinema Moderno Roma. Qui occorre la prenotazione e i posti sono limitati.