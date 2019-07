La tv del giorno dopo: i programmi in onda ieri, 25 luglio 2019

Nella nuova rubrica ‘La tv del giorno dopo‘ illustriamo quotidianamente i programmi più avvincenti trasmessi nella giornata precedente. Ebbene, giovedì 25 luglio 2019, il palinsesto delle reti Rai e Mediaset è stato ricco di appuntamenti imperdibili che hanno tenuti milioni di spettatori incollati agli schermi.

Su Rai 1, l’11esima stagione di Don Matteo ha trasmesso gli episodi 13 e 14 in prima serata. Su Rai 2 ha riscosso interesse la semifinale di pallanuoto maschile Ungheria-Italia, valida per i Mondiali di nuoto 2019. Immancabili le soap opere di Rai 3 ‘Un posto al sole‘ e di Canale 5 ‘Una Vita‘ e ‘Il Segreto‘ che tengono compagnia i telespettatori. In prima serata, su Canale 5, è andato in onda un film con Leonardo Pieraccioni ‘Finalmente la felicità‘. Infine, su Italia 1 è stata trasmessa la quinta stagione della serie tv ‘Chicago PD‘.