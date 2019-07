Le anticipazioni di Un Posto Al Sole riportano clamorosi sviluppi nelle vicende di alcuni protagonisti. Nelle puntate della soap partenopea in programma da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto su Rai Tre, Adele rivedrà Manlio. Marina farà di tutto per dimostrare l’innocenza di Arturo, mentre Serena metterà in riga Filippo.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Serena affronterà Filippo

Vittorio continuerà a sentirsi in colpa per aver tradito la fidanzata con Anita. La madre di Alex e Mia prenderà una decisione che spiazzerà le due ragazze. Per la prima volta in vita sua, Patrizio si troverà a fare due conti con Roberto. Otello sarà combattuto tra l’amore che ancora nutre per Teresa e la tentazione di buttarsi in nuove avventure.

Il giovane Del Bue, nel frattempo, tenterà di confessare ad Alex di averla tradita ma non ci riuscirà. Sempre più decisa a portare la serenità in famiglia, Serena inviterà Filippo a smussare alcuni lati del suo carattere. Come reagirà l’uomo davanti alla schiettezza della moglie?

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Adele cadrà nello sconforto totale

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto Al Sole in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Rai Tre, si soffermeranno sul caso Picardi. Tra ansie, timori e preoccupazioni, Adele dovrà affrontare in tribunale le violenze domestiche subite dal marito. Nel frattempo, l’avvocato Leone informerà Marina di non essere ottimista sulla revisione del processo di Arturo. Nonostante ciò, la signora Giordano sarà sempre più decisa di voler dimostrare l’innocenza del padre. Per riuscire nell’impresa, dovrà parlare con la figlia del testimone.

Le cose si metteranno malissimo per Adele che, dopo aver visto Manlio al tribunale, cadrà nello sconforto più totale. I ricordi delle violenze subite si ripresenteranno nella sua mente più taglienti che mai.

Un intoppo alla barca rischierà di far saltare il giro turistico che Serena e Leonardo avevano promesso a un gruppo di cinesi. Raffaele e Arturo rafforzeranno la loro amicizia. Marina riuscirà a dimostrare l’innocenza del padre?