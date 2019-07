Anche oggi, giovedì 25 luglio 2019, Superguida tv dà spazio al video Mediaset completo dell’intera nuova puntata de Il Segreto, il filmato integrale che consente di rivederla in streaming on demand. Nel nuovo appuntamento con la soap opera di Canale 5, infatti, Antolina ha meditato di lasciare Puente Viejo perché stanca degli incontri con Elsa e Alvaro. Così come anche Isaac non ne può più delle lamentele della moglie…