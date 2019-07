Il piccolo Moises verrà ritrovato? Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 25 luglio 2019, Diego ha confessato a Blanca di non sapere dove si trovi il bambino. Diego, però, ha anche promesso alla Dicenta che a breve ritroveranno il piccolino. Rivediamo, allora, l’intero odierno episodio della soap opera spagnola trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5, in questo nuovo video Mediaset ufficiale, disponibile in streaming on demand.