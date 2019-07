Ieri sera è andata in onda la finale di La Sai l’Ultima, programma condotto su Canale 5 da Ezio Greggio. L’ultima puntata è stata molto seguita, superando i due milioni di spettatori (i dati degli ascolti). In generale è stato un ritorno col botto per lo show televisivo, Ezio Greggio e le sue spalle comiche hanno vinto la scommessa con la rete del Biscione e si parla già di riconferma per la prossima stagione.

La Sai l’Ultima, finale tagliata: il motivo

La nuova edizione di “La Sai L’Ultima – Digital Edition” è stata vinta da Willer Collura (video proclamazione vincitore), re tra gli intrattenitori delle piazze. Willer ha sbaragliato la concorrenza ed ha portato a casa la vittoria. Il concorrente di La Sai l’Ultima adesso spera di poter proseguire la sua carriera in televisione.

La finale, però, ha subito dei grossi tagli e la maggior parte dei telespettatori se ne sono accorti subito. Qualcuno sui social, infatti, ha commentato: “Tra il momento Totò e il momento Pucci un taglio tremendo che manco un macellaio dilettante”.

Uno degli autori de La Sai l’Ultima, Marco Salvati, è intervenuto subito dopo la fine della puntata per spiegare il motivo dei tagli: “Sono stati fatti dei tagli poco prima della messa in onda nel rispetto dei tragici fatti che hanno coinvolto il vice brigadiere Cerciello Rega”.

È chiaro dunque che la produzione abbia deciso di tagliare alcuni pezzi che riguardavano il corpo delle Forze Armate. Spesso infatti, durante le puntate di La Sai l’Ultima – Digital Edition, erano presenti molte barzellette a tema “carabinieri”. Alcune anche molto esilaranti, come quelle raccontate da Uccio De Santis. La produzione, però, ha deciso di tagliare una grossa parte dell’ultima puntata de La Sai l’Ultima in segno di rispetto per la vittima, per la sua famiglia e per l’intero corpo delle Forze Armate.