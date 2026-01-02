Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 5 al 9 gennaio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5 e con un appuntamento extra anche lunedì 5 gennaio in prime time. Il serial non andrà invece in onda martedì 6, giorno dell’Epifania. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame al 9 gennaio 2026

Proseguono le indagini per scoprire l’identità dell’uomo che ha bloccato l’auto di Ali Galip. Tahir e Mehmet concentrano le loro ricerche tra gli ex poliziotti, che sono stati radiati per corruzione o per aver commesso altri crimini.

Tahir riconosce una persona nei fascicoli della polizia, ma preferisce non mettere al corrente Mehmet. Dopo aver allontanato il commissario con una scusa, l’uomo rivela ai suoi uomini quanto ha appena scoperto.

La scoperta di Farah nei prossimi episodi della dizi turca

Farah è ancora nascosta sotto la scrivania a casa di Ali Galip: una posizione senza dubbio scomoda, che però le permette di sentire non vista la conversazione tra l’uomo e la moglie.

La protagonista sente Vera rinfacciare ad Ali Galip le atrocità commesse nei confronti di Tahir, nonché lo sterminio della sua famiglia. Non appena si presenta l’occasione, Farah mette sulla scrivania dell’uomo una penna dotata di microspia.

Spoiler Io sono Farah

Quando Tahir torna a casa, è ormai convinto che Farah sia sul punto di lasciarlo. Lei gli chiede di parlare, e lui teme che intenda chiedergli il divorzio. A sorpresa però, Farah gli confessa il suo amore, e gli propone di trasferirsi in Francia con Kerim per iniziare tutti e tre una nuova vita.

Mehmet e Tahir sono ormai vicini a prendere Cihan, ma lui – messo alle strette – si toglie la vita davanti a loro. Quando arriva la polizia, Tahir consegna a Mehmet il cellulare dell’uomo e gli suggerisce di non inserirlo tra gli elementi ufficiali di prova.

Io sono Farah, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Farah, Kerim, Gonul e Perihan sono a casa di Tahir, e aspettano che lui torni per portare tutti insieme il bambino al parco.

Mehmet chiama uno dei numeri associati all’organizzazione segreta, ma non sa che a rispondergli è Orhan. Mentre cerca di scoprire l’identità del suo interlocutore, ascolta le intercettazioni telefoniche nello studio di li e scopre che il giorno successivo l’uomo misterioso si incontrerà con il boss della mafia.

Intanto Orhan si risente con Ilyas del fatto di non essere stato messo al corrente delle mosse di Mehmet: il commissario non si fida più neppure di lui?