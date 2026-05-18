Ascolti tv di domenica 17 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Lapponia I Love you” contro “Amici Il Serale“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Lapponia I Love you vs Amici il Serale – Auditel ieri sera, domenica 17 maggio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Lapponia I Love You” contro “Amici – Il Serale”. Chi ha vinto?

Rai 1: Lapponia I Love you, il film tv internazionale che vede nel cast anche Nicolò Galasso e Gennaro Lucci ha incuriosito 2.259.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la settima stagione della serie con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha coinvolto 574.000 spettatori (3.1% di share).

Rai 3: Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha interessato 1.417.000 spettatori pari al 7.9% di share.

Rete 4: Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” condotto da Mario Giordano ha raccolto 603.000 spettatori con il 4.7% di share.

Canale 5: Amici Il Serale, la finale del talent show condotto da Maria De Filippi ha intrattenuto 3.483.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Geostorm, il film del 2017, diretto da Dean Devlin con protagonista Gerard Butler ha tenuto col fiato sospeso 677.000 spettatori con il 4%.

La7: Hantavirus incubo e fake news, il documentario inedito realizzato da La7 Digital Media Lab che ricostruisce il caso del focolaio di Hantavirus ha informato 301.000 spettatori con il 1.7%.

Tv8: GP Catalogna – Gara MotoGP, le gare del Gran Premio motociclistico di Catalogna a Montmeló hanno appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.437.000 spettatori con il 7.9% e 735.000 spettatori con il 7.1% nella parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.445.000 spettatori con il 23.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.361.000 spettatori con il 23.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 maggio 2026

RAI 1

Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:40 alle 15:21 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:26 alle 16:51 (I Saluti di Mara a 0.000.000 e il 0.00 %);

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:40 alle 15:21 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:26 alle 16:51 (I Saluti di Mara a e il %); Da noi a ruota libera: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share.

Canale 5