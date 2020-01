Tutto pronto per il debutto de “Il cantante mascherato“, il nuovo talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. La conduttrice dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato ulteriori dettagli sul programma e sugli otto concorrenti mascherati. Ecco tutte le anticipazioni.

Milly Carlucci: “Il cantante mascherato è una cosa così nuova e diversa”

Al via da venerdì 10 gennaio 2020 “Il cantante mascherato“, il format coreano che Milly Carlucci ha deciso di portare in prima serata su Rai 1. C’è davvero tanta curiosità per questo nuovo talent show che la conduttrice ha raccontato:

Il cantante mascherato è un talent show con otto protagonisti, tutti personaggi molto famosi, che si sfidano in gare di canto, ma si esibiscono nascosti sotto spettacolari travestimenti. E noi usiamo le stesse misure di sicurezza che sono state utilizzate negli altri Paesi nei quali il programma è andato in onda. I protagonisti arrivano nascosti da caschi e non possono parlare con nessuno. I camerini sono blindati. Si esce solo per andare a fare le prove in studio. Sono pochi metri ma si percorrono con una piccola automobile che non permette di vedere chi ci sia all’interno.

Sull’identità degli otto concorrenti in gara vige il segreto più assoluto. Non è dato sapere chi sono, anche se la loro identità è nota solo a sette persone come ha rivelato la padrona di casa. La Carlucci è davvero molto elettrizzata per il debutto del programma come ha rivelato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni:

È una cosa talmente nuova e diversa che non somiglia a nessun altro programma, si è senza rete e non si può contare su un pubblico già abituato. Facciamo un salto nel vuoto, sperando di riuscire a coinvolgere le persone a casa in questa nostra strana avventura.

Il cantante mascherato, la giuria

Tutte le esibizioni degli otto concorrenti – personaggi misteriosi saranno giudicati da una attenta giuria di qualità composta da grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano. Si tratta di Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto. Un quartetto che promette grandi sorprese. Non è dato sapere di più, invece, sui concorrenti in gara anche se la padrona di casa Milly Carlucci ha anticipato: “devono essere molto famosi e la loro voce riconoscibile”. Non solo, la Carlucci ha anche precisato che non si tratta solo di cantanti, ma di persone che “sappiano cantare bene“.

Il cantante mascherato, i concorrenti – personaggi

Otto i concorrenti della prima edizione de “Il Cantante Mascherato”, il nuovo talent show di Raiuno. Si tratta di otto personaggi famosi che dovranno tenere nascosta la propria identità celandola dietro delle bizzarre e simpaticissime maschere da scena. Tra i personaggi della prima edizione ci sono: l’Angelo, il Coniglio, l’Unicorno, il Mastino, il Leone, il Pavone, il Mostro e il Barboncino.

Non è dato sapere di più su di loro, anche se i protagonisti mascherati proprio a Tv Sorrisi e Canzoni hanno rivelato qualche dettaglio in più sulla loro partecipazione al programma.

L’Angelo ha dichiarato: “ho fatto una promessa, non posso mentire!” circa la sua identità, mentre sul personaggio che porterà in scena ha precisato: “sono proprio io. Certo, come tutti gli angeli ho il mio lato oscuro“. Il Coniglio, invece, ha detto: “ho firmato una penale di migliaia di euro, non voglio mica rischiare” e circa la sua partecipazione al programma ha rivelato “Milly mi ha ubriacato di descrizioni e filmati. Aveva un tale entusiasmo che a un certo punto le ho detto: “Ok, ci sto, ma adesso fai parlare anche me“.

Tra i personaggi anche l’Unicorno che ha dichiarato: “ho sempre sognato di essere un unicorno! Mi sento una persona magica che porta fortuna“. Il Mastino non nasconde di essere entusiasta della sua maschera: “certo guagliò. Song propreto io!“.

Tra i concorrenti anche il Leone che si riconosce nella maschera che indossa: “sono un leone e quindi sono abituato alla savana…”. La sua identità è al sicuro: “non l’ho detto neanche alla leonessa, figuriamoci agli altri amici.” Il Pavone, invece, si è scelto la su maschera pur non conoscendosi nelle caratteristiche dell’animale, ma ha prontamente accettato: “Milly mi chiamato e ho risposto. Lei è una garanzia di qualità”.

Infine gli ultimi due concorrenti sono Il mostro che sulla sua maschera ha detto: “è voluminosa, ma mi piace un sacco, spesso mi dicono che sono un mostro” e il Barboncino che sul programma ha anticipato: “mi diverte cantare le cose più diverse e parlare senza farmi riconoscere. Che gioia!“.