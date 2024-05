Gli amanti del cinema dall’animo romantico non dovrebbero mancare l’appuntamento con Quello che non so di te, film sentimentale in onda in prima visione tv a partire dalle 21.30 di Giovedì 2 Maggio su Rai Due. La pellicola non spicca per originalità e segue piuttosto fedelmente i canoni tipici del genere, ma è comunque decisamente gradevole e pertanto consigliata. Intanto scoprite con noi le curiosità più interessanti che la riguardano e che vi sveliamo di seguito.

Quello che non so di te: la trama in breve e il cast

Finley, violinista di talento, durante un viaggio studio in Irlanda conosce l’attore Beckett e tra i due giovani nasce una storia d’amore. Il trasporto per la ragazza, spinge Beckett ad aiutarla a scoprire cosa desidera davvero nella vita.

Il film si avvale di un cast di interpreti non troppo famosi da noi (a parte la mitica Vanessa Redgrave) ma assolutamente promettenti, ovvero, fra gli altri, Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Patrick Bergin, Saoirse-Monica Jackson, Judith Hoag, Tom Everett Scott, Natalie Britton e Fiona Bell.

Le curiosità da conoscere sul film

Quello che non so di te è un film di genere romantico/sentimentale del 2021 diretto da Brian Baugh, che è anche l’autore della sceneggiatura. Queste sono le curiosità più interessanti da sapere: