Annunciata la data di partenza de “Il cantante mascherato“, il nuovo format televisivo che dopo aver conquistato gli Stati Uniti d’America e il resto del mondo approda nella prima serata di Raiuno. A condurre la prima edizione sarà Milly Carlucci su Rai1. Ecco la data di inizio, le anticipazioni e come funziona il nuovo talent show.

Il cantante mascherato con Milly Carlucci su Rai1: ecco quando in TV

Cresce l’attesa per la prima edizione italiana de “Il cantante mascherato”, il nuovo talent show in arrivo da venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 21.25 nella prima serata di Rai1. Al timone del talent show più misterioso della televisione ci sarà Milly Carlucci pronta a fare compagnia al pubblico di Raiuno con quattro imperdibili puntate.

Dopo aver conquistato e registrato record di ascolti non solo in America, ma anche nel resto del mondo, il format sudcoreano King of Mask Singer”, in italiano “Il cantante mascherato” fa il suo debutto anche nel nostro Paese.

Il cantante mascherato, come funziona

Come funziona il talent show? Otto personaggi vip, la cui identità sarà celata da una maschera, si sfideranno nel nuovo talent show musicale a colpi di voci. Gli otto vip saranno suddivisi in coppie; ogni coppia dovrà sfidarsi in quella che si preannuncia una divertentissima gara di canto.

Il vip “nascosto” che riceverà più voti da parte della giuria potrà accedere alla puntata successiva, mentre i vip che avranno ricevuto meno voti finiranno al ballottaggio. Il vip peggiore, invece, sarà costretto a lasciare il gioco e la sua identità verrà svelata a fine puntata con un vero e proprio ‘effetto wow’!

Chi si nasconderà dietro le maschere? La conduttrice ha rivelato che potranno essere attori, comici, conduttori, sportivi, ma anche “cantanti del passato che hanno appeso il microfono al chiodo”. A giudicare le performance canore dei “mascherati” ci sarà una giuria di qualità composta da personaggi vip.