Sono trascorsi 10 anni dall’ultimo concerto di Al Bano a Napoli. Il cantante pugliese ha deciso di ritornare nel capoluogo campano dove si esibirà sulle note dei suoi principali successi. Scopriamo insieme quando e come acquistare i biglietti.

Al Bano in concerto a Napoli: grande spettacolo al Teatro Palapartenope

Al Bano Carrisi dopo 10 anni torna a Napoli con un grande concerto che si terrà al Teatro Palapartenope. La data fissata è il 14 novembre 2024 con un evento che vuole celebrare l’artista e i suoi brani. Basti pensare che, nella sua carriera, il cantante pugliese ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo, conquistato 26 dischi d’oro e 8 di platino. Super ospite del Festival di Sanremo 2023 insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, è stato il protagonista della grande festa popolare dal titolo “4 volte 20” all’Arena di Verona, andata in onda in prima serata su Canale 5.

In scena a Napoli, Al Bano porterà alcuni suoi successi, a partire da ‘Nel sole‘ (che vanta circa un milione e trecentomila copie vendute) a ‘Sharazan‘, passando per ‘Felicità‘, ‘Nostalgia canaglia‘, ‘È la mia vita‘ sino ai brani più recenti. Il cantante spazia dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima. Sarà accompagnato dal Maestro Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, oltre che direttore musicale e arrangiatore. Adriano Pratesi sarà invece alla chitarra, Arianna De Lucrezia Giulio al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Eleonora Montagnana al violino e coriste daranno Luana Heredia e Alessandra Puglisi.

Un appuntamento che non è solo legato all’amore per la musica ma anche ad un’altra sua grande passione. Il progetto “AL BANO in CONCERTO” nasce infatti dalla collaborazione e dall’amicizia tra Al Bano e Antonio Iovino, viticoltore e produttore di vino della Vitivinicola Montespina Iovino di Pozzuoli. I due produttori di vino sono stati uniti dalla passione per la musica, dalla loro attività imprenditoriale e dall’amore per questo territorio. L’evento vanta anche il Patrocinio morale del Comune di Pozzuoli.

Come acquistare i biglietti

Negli anni, Al Bano si è esibito a Napoli in più occasioni e la sua ultima esibizione al Teatro Augusteo è stata 10 anni fa. I biglietti per il concerto di Al Bano a Napoli del 14 novembre, con inizio alle 20.30, sono già disponibili sulle piattaforme di Go2 e Ticketone. I prezzi variano dai 40 euro della tribuna laterale ai 75 della poltronissima gold. Il luogo scelto è il Teatro Palapartenope, via Barbagallo numero 115.