È Elena D’Amario la protagonista del videoclip del nuovo singolo di Gigi D’Alessio. Il cantante ha infatti lanciato ‘Rosa e lacrime‘, brano che anticipa il suo tour estivo negli stadi. Scopriamo insieme cosa ha scritto la professionista e giudice del serale di Amici sui social.

Gigi d’Alessio presenta Rosa e Lacrime, nel videoclip c’è Elena D’Amario

Momento d’oro per Elena D’Amario impegnata in queste settimane come giudice del serale di Amici 24. La professionista infatti dà il suo parere sulle esibizioni dei cantanti e ballerini del talent di Maria De Filippi insieme a Cristiano Malgioglio e Amadeus. Ora è anche la protagonista del nuovo singolo di Gigi D’Alessio dal titolo ‘Rosa e lacrime‘. Uscito su tutte le principali piattaforme musicali il 9 maggio 2025, il brano anticipa il tour estivo del cantante.

Queste le parole della ballerina che sul suo profilo social ha condiviso alcuni scatti del backstage del video.

“Energia bella, cuore leggero. Un maestro vero Gigi D’Alessio e un team che vibra d’anima.

Grazie!“Rosa e Lacrime” che magia… Fuori ora“.

Non si è fatta attendere la risposta del cantante:

“Grazie per la tua professionalità e umanità. Un onore averti nel mio video“.

Nel videoclip, in bianco e nero, si vede Elena in un abito elegante total black, salire in un’auto in compagnia di Alvise Rigo, attore ed ex rugbista. I due discutono e poi la donna scende dalla macchina.

Le collaborazioni della ballerina con i cantanti

Non è la prima volta che Elena D’Amario diventa la protagonista di un videoclip musicale. Era accaduto la prima volta nel 2010, quando era comparsa nel singolo ‘Libera nel mondo‘ di Enrico Nigiotti, suo fidanzato conosciuto proprio all’interno della scuola di Amici. L’anno seguente invece aveva preso parte a ‘Io son per te l’amore‘ di Emma, e poi a ‘Tensione evolutiva‘ di Jovanotti, ‘Uno di questi giorni‘ di Nek, ‘Me ne frego‘ di Achille Lauro e ‘L’unico pericolo‘ di Ermal Meta.

Inoltre al Festival di Sanremo 2022, ha ballato nella serata cover sulle note di un What a feeling cantato da Elisa e come attrice ha preso parte ad una puntata della fiction Che Dio Ci aiuti 7.