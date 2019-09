Una delle attese novità della stagione tv 2019 – 2020 di Rai1 è sicuramente The Masked Singer. Il nuovo programma, dal sapore internazionale, arriverà ben presto anche qui in Italia e a condurlo sarà Milly Carlucci.

The Masked Singer Italia, da gennaio 2020 su Rai 1: Milly Carlucci svela le prime anticipazioni sul nuovo programma

Ospite ieri sera nella finale di Miss Italia 2019, la stessa Milly Carlucci ha svelato le prime anticipazioni su The Masked Singer Italia: il nuovo programma di Rai 1 approderà in tv da gennaio 2020 e avrà come titolo tricolore «Il cantante mascherato».

Commentando alcune immagini della nuova trasmissione Rai, Carlucci ha così fornito le prime succulente news su questo atteso format tv, a metà tra Tale e Quale Show, il cantante Liberato e i Teletubbies (si scherza ovviamente!).

«Ci stiamo lavorando – ha detto la conduttrice in diretta tv -. Non è ancora pronto. Si tratta di un esperimento molto particolare: celebrità fanno una gara di canto in costume – una cavalletta, un mostro, un’antilope, un robot, un astronauta – ed è tutto segreto».

«I nomi dei concorrenti (vip, ndr) – ha poi aggiunto la popolare presentatrice tv, anche svelando il meccanismo dello show – non si sanno. Tu da casa e tu giuria devi cercare di scoprire chi si nasconde dietro la maschera dalla voce di chi canta».

Il format, basato sul pilot coreano King of Mask Singer, arriverà qui da noi dopo gli ascolti boom registrati anche in Germania e dopo che, da gennaio 2019, una prima edizione è già andata in onda anche negli Stati Uniti; negli Usa la seconda partirà a fine mese.

Milly Carlucci ospite a Miss Italia 2019: “Se mio marito mi ha tradita? Lo uccido! Se ho subito molestie? Non è mai successo per fortuna”

Oltre che per presentare al pubblico The Masked Singer, ieri sera a Miss Italia 2019 Milly Carlucci ha anche parlato del marito e ha così risposto agli interrogativi posti da alcune delle miss in gara nel concorso di bellezza.

Due, infatti, le domande che hanno rischiato per davvero di mettere in imbarazzo la conduttrice Rai in diretta tv: quella sul possibile tradimento del compagno di vita e l’altra sull’ipotesi di molestie sessuali nell’ambiente televisivo.

«Se ho mai subito molestie? A me non è mai successo per fortuna. Il mondo dello spettacolo non è il luogo della gente peggiore del mondo. Non c’è alcuna differenza rispetto a lavorare in altri ambiti» le parole della padrona di casa di Ballando con le stelle (e non solo).

In merito al marito di nome Angelo, invece, l’apprezzata presentatrice televisiva ha così replicato provando a strappare un sorriso al pubblico: «Se mi ha mai tradita? Lui a me? Lo uccido. Lo uccido!».