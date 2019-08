Un’estate impegnativa per Milly Carlucci e il suo team di autori a lavoro sulla prima edizione italiana di “The Masked Singer” e sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020. Ecco cosa ha rivelato in anteprima su due dei programmi più attesi della Rai.

Milly Carlucci: “The Masked Singer? Amore a prima vista”

Reduce da un anno di successi, Milly Carlucci è pronta a nuove sfide televisive tra cui c’è sicuramente quella di “The Masked Singer“, un nuovo format proveniente dall’America. Si tratta di uno show moderno dove, alcuni artisti mascherati si sfidano a colpi di canto. Sul nuovo programma la conduttrice ha rivelato al settimanale Chi:

Con The Masked Singer è stato amore a prima vista e ora andrò nel sud della California per vederlo da vicino. È un talent canoro che ha per protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che, di fronte a una giuria, si esibiranno con dei costumi molto particolari ma per ora non posso dire di più.

La Carlucci ha poi parlato della sua ‘creatura del cuore’: Ballando con le Stelle. In questi giorni si è vociferato della possibile partecipazione della sorella Gabriella Carlucci, ma la conduttrice ha chiaramente smentito la cosa dicendo: “Gabriella si presta al gioco dei giornalisti. Sono battute, solo battute”.

Riguardo alla prossima edizione di Ballando 2020 però c’è ancora poco da dire. In primis sul cast:

ora come ora, non saprei dirglielo. Al contrario di quello che si può pensare, noi puntiamo molto alle storie e a quello che possono dare al pubblico, più che alla professione fine a sé stessa. E poi non creda che sia così facile da trovare un politico disposto a mettersi in gioco.

Milly Carlucci parla di Maria De Filippi e del triangolo Veera-Dani-Stefano

Una cosa è certa, la Carlucci è sempre pronta ad accogliere in studio Maria De Filippi con cui quest’anno è riuscita finalmente a scambiare quattro chiacchiere al telefono mettendo una volta e per tutte le parola ‘fine’ alla rivalità mai esistita tra le due. Sulla possibile partecipazione della De Filippi, la Carlucci ha rivelato:

E chi può dirlo? Quest’anno, intanto, siamo finalmente riuscite a sentirci a telefono. È stata una chiacchierata cordialissima, divertente, ma anche molto privata e, pertanto, vorremmo che restasse tale. Di sicuro non c’è nessuna acrimonia tra di noi.

Impossibile non parlare del triangolo amoroso Dani Osvaldo, Veera Kinnunen e Stefano Oradei, coppia di ballerini di Ballando. Una vicenda che ha visto la stessa Carlucci mettere a tacere ogni pettegolezzo al punto da intervenire durante una diretta:

“Senza offesa, ma io non mi occupo e non mi sono mai occupata della vita privata dei ballerini. Fui costretta a fare quel discorso perché uscirono delle immagini, non proprio edificanti, dove Veera e Stefano discutevano animatamente, e quel momento lì, se proprio vogliamo dirla tutta, fu concordato con entrambi per chiudere, una volta per tutte, l’argomento”.

Polemiche a parte, la Milly nazionale è pronta a tornare più forte che mai alla guida di due dei programmi di punta della Rai!