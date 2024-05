Appuntamento speciale, in prima serata, per BellaMa’. Il programma televisivo, condotto da Pierluigi Diaco, ha terminato con successo la seconda stagione ed è stato premiato con una puntata in prime time. Scopriamo insieme quando andrà in onda.

BellaMa’ approda in prima serata: omaggio a Rai2

Il primo “talent di parola” della tv italiana è pronto ad approdare in prima serata. Il programma, che mette a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ha visto nel corso delle puntate la sfida tra la generazione Z e i boomer. In totale sono stati 40 i concorrenti, divisi tra le due categorie: quelli della generazione Z, ragazzi compresi tra i 18 e i 25 anni, e i boomer (adulti tra i 55 e 90 anni). Accanto a loro erano presenti 30 opinionisti, sempre divisi tra giovani e adulti, che si sono confrontati attraverso quiz di cultura generale e challenge creative, utilizzando video di Tik Tok, reel di Instagram e post di Facebook.

La seconda stagione si è conclusa venerdì 3 maggio su Rai2 ma Pierluigi Diaco ha deciso di omaggiare il secondo canale con una puntata speciale di BellaMa’. Una puntata che è stata pensata insieme a Pietro Pellizzeri e Luca Martera, con la collaborazione di Lucia Rossetti. L’appuntamento è previsto per il 30 maggio 2024 in prima serata su Rai2. Al centro della sfida tra la generazione Z e i boomer, ci saranno i 70 anni della tv. Si parte con i personaggi che hanno fatto grande Rai 2 come l’annuncio di Mina, mai andato in onda, della nascita del secondo Canale. Cosa vedremo quindi? A spiegarlo è Pierluigi Diaco dalle pagine di ‘Tv, sorrisi e canzoni‘:

“Marino Bartoletti ricorderà Mina, Fabrizio Frizzi ed Enzo Tortora. Alessandro Greco ricorderà Furore e omaggerà Raffaella Carrà nei suoi show serali, mentre Magalli celebrerà la Raffaella del mezzogiorno. La stessa cosa farà Tiberio Timperi con Gianfranco Funari, mentre Jocelyn ricorderà Gigi Sabani e se stesso ne ‘Il gioco dell’oca’. Antonella Elia ed Adriana Volpe faranno un omaggio a ‘Piccoli fans’ con Sandra Milo. Michele Mirabella ricorderà i programmi di Arbore, Manuela Villa e Justine Mattera omaggeranno Paolo Limiti, Memo Remigi ricorderà Alberto Castagna con cui condusse ‘Mattina 2′”.

Le novità della prossima stagione

La terza stagione di BellaMa’ andrà in onda a settembre e Pierluigi Diaco ha già in mente alcune novità. Il conduttore vorrebbe infatti inserire due nuove rubriche gestite da Marco Morandi e Gino Castaldo sul rapporto tra cantautori e sentimenti. Non mancherà la sfida tra generazione Z e boomer, con i provini che sono ancora aperti.