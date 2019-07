Maria De Filippi presto sarà nuovamente impegnata al timone di Uomini e Donne e Tu si que vales, mentre seguirà con attenzione Temptation Island Vip e la nuova versione di Amici Vip. Nel frattempo però, la conduttrice si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. La De Filippi supera con lode anche la prova costume, mostrando in barca un fisico da urlo.

Maria De Filippi, prova costume superata con lode

Ultimi giorni di vacanza per Maria De Filippi. La conduttrice si sta godendo questo meritato relax dopo un’intera stagione televisiva molto impegnativa. La conduttrice riesce a superare con lode anche la prova costume. Dalle foto postate all’interno dell’articolo potete notare come la conduttrice di Amici e Uomini e Donne metta in mostra un fisico da urlo. Linea perfetta e curve sinuose, la De Filippi non può che ricevere la promozione con la lode.

È sempre utile ricordare che Maria De Filippi ha deciso di trascorrere – come ogni anno – le vacanze estive insieme ai suoi amici cuccioli. La conduttrice ha cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica lanciando un bellissimo messaggio agli italiani in vacanza. I nostri amici cuccioli non devono essere assolutamente abbandonati e in vacanza ci deve essere posto anche per loro.

Maria De Filippi ha scelto due nuove conduttrici per i suoi programmi

Maria De Filippi, seppur in vacanza, non dimentica mai il proprio lavoro. La conduttrice in questi giorni ha scelto le due nuove conduttrici dei suoi programmi, Temptation Island Vip e Amici Vip. Il primo pare sia quasi ufficialmente affidato ad Alessia Marcuzzi; il secondo, invece, dovrebbe essere condotto da Michelle Hunziker.

Le due conduttrici, insieme a Silvia Toffanin e Ilary Blasi, sono state protagoniste di una puntata di Amici. Un piccolo test per fidelizzare con il pubblico della De Filippi. Maria, però, ha scelto bene e sicuramente lascerà i due programmi in mani sicure.