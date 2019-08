Gabriella Carlucci è pronta a partecipare Ballando con Le Stelle, il dancing show condotto dalla sorella Milly? Ebbene si, la politica e conduttrice televisiva durante un’intervista ha parlato della sorella e della possibilità di scendere nella pista di ballo del sabato sera di Rai1.

Gabriella Carlucci a Ballando con le Stelle?

Dopo il grandissimo successo di ascolti dell’ultima edizione, Ballando con le Stelle 2020 potrebbe regalare una graditissima sorpresa alla padrona di casa Milly Carlucci. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Spy, Gabriella Carlucci ha aperto la possibilità a partecipare al dancing show di successo, ma con una dovuta precisazione.

Gabriella, infatti, parlando di una possibile partecipazione a Ballando con Le Stelle ha detto: “No, ma solo perché non ho il tempo, ma ballerina per una notte si!”. La sorella di Milly non esclude del tutto la possibilità, del resto non è una novellina del piccolo schermo. Gabriella, infatti, in passato ha condotto due edizioni del Festival di Sanremo e il contenitore domenicale “Buona domenica” su Canale 5. Durante l’intervista, infatti, ha raccontato come sia stata la prima vera conduttrice di Sanremo: ”

Prima di me c’erano le vallette. Mi chiesero di condurre con Miguel Bosè: abbiamo avuto un 20 milioni di spettatori. Due anni dopo mi richiamarono per affiancare Johnny Dorelli: la finale ha fatto il 76% di share.

Gabriella Carlucci oggi: “Non rifarei Melaverda, preferisco nuove sfide”

Lontana dalla televisione italiana per scelta, Gabriella Carlucci in tutti questi anni si è divisa tra l’America e l’Inghilterra dove ha condotto diversi programmi dedicati alle eccellenze italiane. Parlando proprio della tv ha detto chiaramente di non sentirne la mancanza, visto che “la tv l’ho fatta in questi anni in America e in Inghilterra. Me la sono cavata bene considerando che conducevo in inglese e spagnolo”. Non solo, Gabriella ha escluso categoricamente un suo possibile ritorno al timone di “Melaverde” su Rete4: “Non sono per le minestre riscaldate. Mi annoio a fare sempre le stesse cose, preferisco le nuove sfide”.

Non solo tv nella vita di Gabriella che si è impegnata tantissimo per promuovere il cinema italiano in tutto il mondo. La Carlucci, infatti, si è occupata di diversi Festival del Cinema sia a Palma de Maiorca che Belgrado con un solo obiettivo: “vendere il cinema italiano all’estero e una vetrina per la moda, l’arte e la cultura italiana”.

Chissà che Milly Carlucci non possa davvero invitare la sorella nella prossima, attesissima edizione di Ballando!