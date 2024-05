roCosa succederà a Il Castello delle Cerimonie? L’Hotel La Sonrisa è stato per anni la location scelta da un programma di Real Time che mostrava le tipiche feste napoletane, dai matrimoni alle comunioni, passando per i 18esimi compleanni. Recentemente però ha chiuso i battenti. Vediamo insieme quale sarà il suo futuro.

Il Castello delle cerimonie riaprirà: le condizioni

L’hotel La Sonrisa, divenuto celebre prima grazie a ‘Il boss delle Cerimonie’ e poi a ‘Il Castello delle cerimonie’, potrà riaprire i prossimi mesi ma ad una condizione. Si dovrà infatti pagare un canone di occupazione al Comune di Sant’Antonio Abate che ne è diventato proprietario dal 15 febbraio. La Cassazione ha infatti sancito il passaggio a titolo gratuito della struttura ricettiva all’Ente che era stata confiscata a seguito di alcuni presunti abusi edilizi.

Secondo quanto appreso da varie agenzie di stampa, il canone è stato calcolato dall’Ufficio Tecnico tramite le tabelle dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi). Ancora però non è stata diffusa la cifra. Ma quindi cosa succederà all’hotel La Sonrisa? Tutto dipenderà dalle prossime elezioni che eleggeranno il nuovo Consiglio Comunale del Comune di Sant’Antonio Abate. Nell’ultima seduta, presieduta dalla sindaca Ilaria Abagnale, si è deciso che uno dei primi compiti della nuova amministrazione sarà quello di decidere se demolire la struttura oppure se sanarla ed acquisirne a patrimonio dell’Ente. In questo caso potrebbe rimanere la stessa destinazione di ricevimento per matrimoni e feste.

Gli ex proprietari (la famiglia Polese) potrebbero continuare a gestire la struttura salvando così anche i numerosi posti di lavoro per i prossimi mesi pagando il canone. In attesa di effettuare alcune perizie per stabilire l’impatto ambientale, paesaggistico, urbanistico ed idrogeologico delle strutture abusive, con conseguente stima del valore.

Il futuro su Real Time

In dubbio anche una prossima stagione de Il Castello delle Cerimonie, programma cult di Real Time. Imma e Matteo Polese intanto sono i protagonisti di un nuovo show su Foodnetwork che parla di un’altra loro grande passione. ‘In cucina con Imma e Matteo‘ mostra le ricette più golose della tradizione napoletana.