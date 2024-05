Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 26 maggio 2024: Silvia Toffanin e Mara Venier

A causa di un’agitazione Nielsen i dati auditel dei programmi di domenica 26 maggio e lunedì 27 subiranno un ritardo. Saranno disponibili le fasce e i dati Warner Bros. Discovery.

Appena saranno resi pubblici i dati l’articolo verrà aggiornato.

La protesta

Continua la protesta dei lavoratori e le lavoratrici del gruppo Nielsen Media Italy, che da 40 anni misura i dati Auditel, contro l’esternalizzazione, per il mantenimento dei posti e delle professionalità. Nel frattempo la vertenza arriva in Parlamento con un’interrogazione alla Camera. Il 24 maggio è stato il giorno dello sciopero generale: gli addetti hanno incrociato le braccia dalle 8 alle 12 con presidio, presso la sede Confcommercio in corso Venezia 47, a Milano. Il presidio, spiegano Filcams Cgil e Fisascat Cisl locali, “è la risposta attiva alla logica aziendale di scaricare le conseguenze della disastrosa gestione finanziaria operata dai top manager Nielsen sulle lavoratrici e i lavoratori, che invece, come testimoniano le giornate di sciopero fatte a fine aprile, sono la vera fonte di ricchezza di questa corporate”.

Il caso Nielsen arriva in Parlamento

La richiesta dei lavoratori del gruppo, rivolta al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è quella di intervenire subito per evitare che Nielsen esternalizzi funzioni e reparti e sostituisca il personale locale con lavoratrici e lavoratori con meno diritti e più ricattabili. L’altro rischio, poi, è che la nuova azienda possa utilizzare i dati che rileverà per fornire ad altri stakeholder del mercato le informazioni rilevate.