E’ finita tra Greta Rossetti a Sergio D’Ottavi del Grande Fratello. La coppia ha annunciato la fine della storia d’amore sui social, ma c’è chi grida al tradimento. Cosa è successo?

Greta Rossetti a Sergio D’Ottavi: l’addio dopo il Grande Fratello

Con l’arrivo dell’estate salta una nuova coppia televisiva. Si tratta di quella formata da Greta Rossetti a Sergio D’Ottavi, due ex protagonisti del Grande Fratello. L’idillio tra i due era nato silenziosamente all’interno della casa più spiata d’Italia per poi proseguire al di fuori a telecamere spente. A distanza di pochi mesi dalla fine del GF però qualcosa si è rotto, visto che hanno annunciato la fine dell’amore. A comunicare sui social la fine della relazione è stato Sergio che ha scritto: «essendo noi una coppia nata sotto i riflettori e gli occhi di tutti, e avendo un seguito di persone che quotidianamente investe il proprio tempo, le proprie energie e i propri soldi per sostenerci, condividere ricordi passati e attimi di vita presente, ci tenevo immensamente a informarvi di quanto accaduto, nutrendo un profondo rispetto e ammirazione per tutto ciò che ci avete sempre dato».

Non solo Sergio D’Ottavi aveva sottolineato: «non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto». La notizia, manco a dirlo, è diventata virale e c’è chi ha ipotizzato che dietro l’addio ci sia un tradimento.

Greta Rossetti sulla rottura con Sergio D’Ottavi: “nessun tradimento”

Greta Rossetti del Grande Fratello ha tradito Sergio D’Ottavi? La ex tentatrice di Temptation Island ha replicato via social alle insinuazioni lanciate dall’ex fidanzato precisando che tra i due non è finita per un tradimento. «Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle» – ha detto la ex fidanzata di Mirko aggiungendo – «non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungo altro perché io non sbaglio presa dalla rabbia».

Non solo, Greta in una IG Story ha puntato il dito contro chi l’aveva già giudicata “colpevole”: «ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e mi avete stupito… Troppo facile puntare il dito e massacrare operò pensate anche che di fronte a quei commenti c’è una persona che li legge. A me ormai non tocca più, ci sono abituate ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso». Poco dopo il messaggio di Sergio che ha suona come delle scuse pubbliche: «mi dispiace fortemente se la pubblicazione della motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, soprattutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico».