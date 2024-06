Antonella Clerici ha lasciato l’ospedale dopo l’operazione d’urgenza dei giorni scorsi. Come sta la conduttrice? Tutte le novità.

Antonella Clerici torna a casa dopo l’operazione in ospedale

Buone notizie per Antonella Clerici che ha lasciato l’ospedale dopo l’intervento d’urgenza degli ultimi giorni. La conduttrice televisiva è tornata a casa e per l’occasione ha voluto condividere questo momento con tutto il suo pubblico pubblicando un video. “A casa finalmente. Convalescenza. Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia #casanelbosco❤️ tra alberi, natura, animali . Adesso un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi” – le parole con cui Antonellina ha annunciato il suo ritorno a casa dopo una settimana davvero difficile. Prima l’intervento d’urgenza con tanto di ricovero presso l’Istituto tumori Regina Elena di Roma per un’operazione d’urgenza alle ovaie per la rimozione e poi la morte di cugino.

Un momento difficile per la conduttrice che è tornata dalla sua famiglia: il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maella. Per la Clerici ora un periodo di riposo e di convalescenza per riprendersi del tutto dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposta per rimuovere una ciste ovarica. A starle accanto il compagno Vittorio Garrone che le ha fatto una dolcissima dedica d’amore: «sempre con te, a fianco di te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei amore».

Antonella Clerici come mai è stata ricoverata in ospedale?

Cosa è successo ad Antonella Clerici? Dopo un controllo di routine, la conduttrice è stata ricoverata in ospedale, all’Istituto tumori Regina Elena di Roma, per la rimozione di una ciste ovarica. A comunicarlo è stata proprio la conduttrice che ha pubblicando una foto dal letto d’ospedale scrivendo: «giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio – ha scritto – Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene».