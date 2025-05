Giulia Salemi torna a raccontarsi in un’intensa intervista a “Da Noi… A Ruota Libera”, ospite di Francesca Fialdini. La conduttrice e influencer ha condiviso il suo momento di vita più profondo e trasformativo: la maternità. Un cambiamento che ha inciso non solo sulla sua quotidianità, ma anche sulle scelte lavorative.

Le parole di Giulia Salemi a “Da noi a ruota libera”

“Diventare madre mi ha cambiato radicalmente – ha dichiarato Giulia – “Ho scelto di allattare mio figlio, e questa decisione ha comportato dei sacrifici. Ho messo in pausa proposte importanti, viaggi e presenza in TV. Ma rifarei tutto: il tempo con lui non ha prezzo.”

Il podcast, la rivalità con Gregoraci e il legame con Pierpaolo Pretelli

Nonostante la pausa dalla televisione, Salemi non ha abbandonato del tutto il mondo dello spettacolo. Con entusiasmo ha parlato del suo podcast: “È un progetto che sento profondamente mio. Lo curo in ogni dettaglio e sta crescendo sempre più.” Proprio nella prossima puntata avrà come ospite Elisabetta Gregoraci: “Al Grande Fratello eravamo considerate rivali, oggi ci confrontiamo come donne e madri mature.”

Non è mancato un pensiero per il compagno Pierpaolo Pretelli, oggi tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi: “Sono orgogliosa di lui. A casa posso contare su mia madre, anche se quando litighiamo lei sta sempre dalla sua parte! Dice che sono impulsiva… e ha ragione. Ma ci sto lavorando, anche grazie a mio figlio.”

Sanremo, un sogno ancora vivo nel cuore di Giulia Salemi

Giulia non nasconde le sue ambizioni e i suoi sogni futuri: “La televisione è casa mia. E Sanremo è il sogno che conservo nel cuore. Magari un giorno ci arriverò… con Kian tra il pubblico a tifare per me.”

Con la dolcezza di una madre e la determinazione di una professionista, Giulia Salemi dimostra che è possibile reinventarsi senza smettere di sognare.