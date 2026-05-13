E’ calato il sipario sulla sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 12 maggio 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 16a puntata di martedì 12 maggio

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 12 maggio 2026 prende il via con una bellissima e raggiante Ilary Blasi che saluta il pubblico e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La conduttrice si collega subito con la casa e si parte con il primo faccia a faccia tra Francesca Manzini e gli altri concorrenti. L’imitatrice si siede sulla poltrona rossa che scotta per un confronto diretto con Raul, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Il comportamento della Manzini non convince all’interno della casa al punto che c’è chi pensa stia recitando un copione. Poco dopo spazio alle tre “regine” della casa Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe che in settimana si sono nuovamente riavvicinate. Le tre, infatti, da nemiche ad amiche: un rapporto turbolento che ha preso una piega inaspettata al punto che hanno deciso di esibirsi insieme sulle note di “Occhi di gatto”, un classico di Cristina D’Avena.

Si prosegue poi con Raimondo Todaro che fuori dalla casa è visto come uno stratega, in particolare da Selvaggia Lucarelli. Spazio poi ad un momento davvero emozionante per Antonella Elia che ha raccontato la sua triste e difficile storia: la morte dei genitori. Infine una bella sorpresa per Alessandra Mussolini che riabbraccia la sua cagnolina e poco dopo anche la cognata Caterina.

Chi è stato eliminato ieri sera – 12 maggio – dal Grande Fratello Vip 2026? Lucia Ilardo terza finalista

Durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico era chiamato decidere il nome del terzo concorrente finalista di questa edizione. Chi vuoi in finale tra Renato, Raul, Raimondo Todaro, Adriana Volpe e Lucia Ilardo? Il pubblico da casa ha deciso di premiare Lucia Ilardo che batte Adriana Volpe!

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 12 maggio

Durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Renato e Raul. Chi vuoi in finale tra Renato e Raul? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il quarto finalista di questa edizione.

L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per venerdì 15 maggio su Canale 5!