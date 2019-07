Presentati oggi 9 luglio i Palinsesti Rai della nuova stagione televisiva 2019/2020. Apprendiamo che la signora del sabato sera di Rai 1, Milly Carlucci condurrà anche un altro show: Masked Singer. Vediamo di capire meglio di cosa si tratta.

Masked Singer: il nuovo programma di Milly Carlucci nella prossima stagione tv oltre a Ballando con le stelle

La regina dei sabati sera dell’ammiraglia Rai raddoppia: oltre alla conduzione di Ballando Con le Stelle, show consolidato che registra sempre ascolti ragguardevoli Milly Carlucci sarà al timone di Masked Singer.

Quindi oltre al super confermato Ballando Con Le stelle, la bionda signora della tv guiderà un nuovo show che avrà come protagonisti dei vip che si esibiranno in performance canore, ma il cui volto sarà celato da una maschera.

Masked Singer: di cosa si tratta?

Si tratta di un format americano che in patria sta riscuotendo un enorme successo, così come in Germania. È un reality musicale, che andrà in onda nella prossima stagione televisiva, molto probabilmente nel 2020 che vedrà la bionda conduttrice rivestire il doppio ruolo di conduttrice e Direttrice Artistica.

Ovviamente il format internazionale sarà adattato a quelli che sono i gusti e le regole della nostra televisione, ma promette veramente di divertire e tenere incollati allo schermo molte persone.

I protagonisti saranno dei personaggi noti tra presentatori, attori o cantanti che si esibiranno in una performance di canto ma con un particolare: SARANNO COMPLETAMENTE MASCHERATI. Questo, al fine di permettere alla giuria e al pubblico di giudicare l’esibizione senza avere la possibilità di riconoscere l’artista che si cela sotto la maschera.

Insomma, una bella novità per la Carlucci che è ormai da moltissimi anni al timone di Ballando con le stelle. Ma nel 2020 raddoppierà con questa nuova conduzione!

Masked Singer: l’inedito show musicale condotto da Milly Carlucci

Stando alle prime indiscrezioni trapelate, si apprende che i futuri concorrenti saranno giudicati da una giuria molto numerosa presente in studio e coadiuvata da un gruppo di vip. Insomma una sorta di mix tra altri programmi musicali quali: Tale e Quale Show, The Voice Of Italy o All Togeter Now.

Il regolamento, infatti, prevede che l’artista che si esibirà potrà essere un attore, presentatore o cantante in auge oppure no, ma dovrà esibirsi completamente mascherato. Obiettivo: riuscire ad identificare chi si cela dietro la maschera!

Lo show in America così come in Germania, sta spopolando. Sarà così anche per l’Italia? Noi ce lo auguriamo.